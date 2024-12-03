Полный привод и запас хода 1000 км: новый гибридный «китаец» едет в РФ

В России анонсировали начало продаж кроссовера GAC S7

Гибридный кроссовер GAC S7 будет официально продаваться в России, сообщает Autonews.ru со ссылкой на собственные источники. Начало продаж намечено на первый квартал 2026 года.

GAC S7

Автомобиль дебютировал на минувшем автосалоне в китайском Гуанчжоу. В КНР продажи кроссовера должны начаться в 2025 году. Там его можно будет купить под брендом Trumpchi.

Автомобиль получил квадратный брутальный кузов, двухэтажную диодную оптику, «парящую» крышу, большой воздухозаборник, скрытые дверные ручки и объединенные в единый блок задние фонари.

GAC S7

О дизайне салона пока ничего не известно. GAC S7 построен на новой платформе EV+. Он оснащен гибридной силовой установкой, общий запас хода при полном баке и заряженном аккумуляторе равен примерно 1000 км. Привод полный. Клиренс равен 200 мм.

Автомобиль оборудован системой автономного вождения уровня L2++, она будет работать с помощью сенсора LiDAR, установленного на крыше.

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Источник: Autonews.ru