Полный привод и запас хода 1000 км: новый гибридный «китаец» едет в РФ
Гибридный кроссовер GAC S7 будет официально продаваться в России, сообщает Autonews.ru со ссылкой на собственные источники. Начало продаж намечено на первый квартал 2026 года.
Автомобиль дебютировал на минувшем автосалоне в китайском Гуанчжоу. В КНР продажи кроссовера должны начаться в 2025 году. Там его можно будет купить под брендом Trumpchi.
Автомобиль получил квадратный брутальный кузов, двухэтажную диодную оптику, «парящую» крышу, большой воздухозаборник, скрытые дверные ручки и объединенные в единый блок задние фонари.
О дизайне салона пока ничего не известно. GAC S7 построен на новой платформе EV+. Он оснащен гибридной силовой установкой, общий запас хода при полном баке и заряженном аккумуляторе равен примерно 1000 км. Привод полный. Клиренс равен 200 мм.
Автомобиль оборудован системой автономного вождения уровня L2++, она будет работать с помощью сенсора LiDAR, установленного на крыше.
Ранее «За рулем» перечислил самые надежные семейные кроссоверы с пробегом.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: Autonews.ru