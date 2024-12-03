Хорошо знакомый семейный кроссовер резко подешевел: известна цена
Новый кроссовер Skoda Karoq 2024 г. в. сейчас можно купить в России по цене от 2 640 000 рублей. Уточняется, что в сумму входят доставка авто до столицы Приморья, утильсбор и прочие сопутствующие расходы. В апреле автомобиль стоил от 3,2 млн рублей.
Среди опций цифровая приборка, мультимедийная система с большим экраном, двухзонный климат-контроль, кожаный мультируль и многое другое.
В Воронеже Skoda Karoq продают из наличия по цене 3 290 000 рублей, у машины кожаный салон, литые диски диаметром 17 дюймов.
В других регионах России аналогичные автомобили стоят дороже.
Под капотом Skoda Karoq 150-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,4 литра и 7-ступенчатый робот. Привод передний.
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.
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Источник: «Автоновости дня»