Хорошо знакомый семейный кроссовер резко подешевел: известна цена

В РФ поступил в продажу новый кроссовер Skoda Karoq по цене от 2,64 млн рублей

Новый кроссовер Skoda Karoq 2024 г. в. сейчас можно купить в России по цене от 2 640 000 рублей. Уточняется, что в сумму входят доставка авто до столицы Приморья, утильсбор и прочие сопутствующие расходы. В апреле автомобиль стоил от 3,2 млн рублей.

Skoda Karoq

Среди опций цифровая приборка, мультимедийная система с большим экраном, двухзонный климат-контроль, кожаный мультируль и многое другое.

В Воронеже Skoda Karoq продают из наличия по цене 3 290 000 рублей, у машины кожаный салон, литые диски диаметром 17 дюймов.

Skoda Karoq

В других регионах России аналогичные автомобили стоят дороже.

Под капотом Skoda Karoq 150-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,4 литра и 7-ступенчатый робот. Привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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Источник: «Автоновости дня»