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Хорошо знакомый семейный кроссовер резко подешевел: известна цена

В РФ поступил в продажу новый кроссовер Skoda Karoq по цене от 2,64 млн рублей

Новый кроссовер Skoda Karoq 2024 г. в. сейчас можно купить в России по цене от 2 640 000 рублей. Уточняется, что в сумму входят доставка авто до столицы Приморья, утильсбор и прочие сопутствующие расходы. В апреле автомобиль стоил от 3,2 млн рублей.

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Skoda Karoq
Skoda Karoq

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Среди опций цифровая приборка, мультимедийная система с большим экраном, двухзонный климат-контроль, кожаный мультируль и многое другое.

В Воронеже Skoda Karoq продают из наличия по цене 3 290 000 рублей, у машины кожаный салон, литые диски диаметром 17 дюймов.

Skoda Karoq
Skoda Karoq

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В других регионах России аналогичные автомобили стоят дороже.

Под капотом Skoda Karoq 150-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,4 литра и 7-ступенчатый робот. Привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 17888
03.12.2024 
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Karoq (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Karoq  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Резвый, вместительный, для своей массы и АКПП довольно экономичный - 6-7л по трассе при скорости 110-130 км/ч, по городу без пробок - 8-9 л (можно и на чуть меньше 8л замахнуться), в салоне все под рукой (как у любого ВАГа).
Недостатки:
Самый большой недостаток - большой процент брака в установленных блоках ЭРА-Глонасс, замена которых занимает ооооочень продолжительное время и тянет за собой внесение изменений в документы СР и ЭПТС, что просто дикий геморрой... Есть огрехи ГАЗовской сборки.
Комментарий:
В целом автомобилем доволен, но покупать его до устранения проблем с ЭРА-Глонасс не советовал бы. Да еще и цены ушли в неадекват.
+6