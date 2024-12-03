Автобренд из Японии нашел способ вернуться в РФ — но это не то, о чем вы подумали

Японский автобренд Subaru запустил в России производство брендированной одежды

Российское представительство японской автокомпании Subaru вернулось на российский рынок, но в необычном амплуа – бренд начал выпускать одежду со своим логотипом.

Россию в качестве страны происхождения товаров Subaru указала и для ряда других аксессуаров. В частности, в российском онлайн-магазине Subaru можно приобрести флисовые толстовки из мягкой ткани за 7,6 тыс. рублей, свитшот «Субару Классика» по цене 6,1 тыс. рублей. Также в продаже имеются брендированные толстовки «Subaru WRX» и «Субару Трасса» по цене 6,9 тыс. рублей.

Дополнительно в магазине японской марки предлагаются изделия из кожи различных оттенков: тревеллеры, портмоне, обложки для водительских удостоверений и паспорта. Автобренд даже продает носки, кепки и панамы, причем вся продукция изготовлена в России.

До настоящего времени компания не производила брендированную продукцию на территории России. Примечательно, что в нашей стране до сих пор остаются сервисы послепродажного обслуживания Subaru.

Напомним, в 2023 году власти Японии присоединились к санкциям и ограничили поставки в РФ автомобилей с двигателями объемом свыше 1,9 литра.

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Источник: auto.mail.ru