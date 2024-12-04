Покупают от безысходности: эксперт о покупке праворульных машин из Японии

Эксперт Меньшиков объяснил растущую востребованность в РФ праворульных «японцев»

Набирающая востребованность у россиян праворульных автомобилей из Японии с пробегом обусловлена отсутствием альтернативы. Таким мнением поделился автоэксперт Сергей Меньшиков.

«Не могу сказать, что они сейчас прям популярны – скорее, это от безысходности. Выбор делает не руль и качество, а цена. Малолитражные праворульные «японцы» стоят достаточно дешево, а в текущих условиях это один из решающих факторов», – подчеркивает эксперт.

В настоящее время ситуация на авторынке России складывается таким образом, что выбор ограничен – автовладельцы вынуждены выбирать по большому счету между машинами отечественного автопрома и китайскими.

А тек, кого не устраивает ни первый, ни второй вариант, делают выбор в пользу праворульного «японца», констатирует Меньшиков. В основном, это машины возрастом от трех до пяти лет и с объемом двигателя до 1,5 л.

Распространенное мнение, что машины от японского автопрома якобы стоят недорого, Меньшиков назвал заблуждением. По его мнению, хороший автомобиль без ДТП и других неприятных историй стоить дешево не будет.

«Целая и хорошая машина не будет дешевой. Если она реально стоит очень дешево, то, вероятнее всего, у нее масса проблем: были ДТП, скрученный пробег, еще что-то», – обращает внимание эксперт, и рекомендует быть предельно внимательнее при покупке таких машин.

По оценкам экспертного сообщества, количество праворульных автомобилей из Японии выросло за последнее время в России на 45%.

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Источник: ngs.ru