Пожизненная гарантия на мотор, 470 л.с., полный привод: популярный «китаец» обновился

В Китае представили обновленный кроссовер Avatr 11

В КНР прошла официальная премьера новой гибридной версии люксового кроссовера Avatr 11. Автомомбиль предлагается в двух комплектациях — Max и Ultra (за 38,5 и 41,2 тыс. долларов соответственно).

В состав гибридной установки входит 1,5-литровый бензиновый мотор, выступающий в роли генератора, а также 39-киловаттная батарея и электродвигатель на задней оси мощностью 314 л.с. На чистом электричестве автомобиль проезжает 225 км, общий запас хода равен 1065 км.

Размеры новинки 4895×1970×1601 мм при колесной базе 2975 мм. Уточняется, что автомобиль исключительно 5-местный. Также стало известно, что первые покупатели получат пожизненную гарантию на ДВС, электродвигатель и тяговую батарею.

Avatr 11

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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Источник: ITHome