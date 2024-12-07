Новая Тойота из салона по цене до 2 млн рублей? Невероятно, но такой вариант есть!

У российских дилеров появились новые седаны Toyota Vios по цене 1,9 млн рублей

Toyota Vios – это компактный седан, который был разработан с акцентом на экономичность и удобство.

Несмотря на то, что официально этот автомобиль никогда не поставлялся в Россию, предприимчивые автодилеры нашли способ заполнить этот пробел, и теперь Vios доступен для покупки на российских классифайдах. Минимальная цена на новый Vios 2023 года составляет 1 879 777 рублей, что делает его конкурентоспособным вариантом в своем классе.

Toyota Vios 2023

Новый Toyota Vios 2023 года выпуска предлагает своим владельцам широкий спектр современных функций. В базовой комплектации автомобиля присутствуют такие опции, как бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, кондиционер, мультимедийная система с Bluetooth и навигацией, светодиодные фары и фонари.

Дополнительно другой мультибрендовый дилер из Петербурга предлагает аналогичный седан с полностью светодиодной оптикой за 1 940 000 рублей. Этот вариант также оснащен мультимедиа с тачскрином и руль с частичной мультифункцией, что добавляет удобства в управлении.

Под капотом Toyota Vios находится 1,5-литровый 109-сильный атмосферный двигатель, который работает в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Привод у автомобиля передний, что является стандартом для автомобилей данного класса.

Интерьер Toyota Vios 2023

По цене Toyota Vios находится в одном сегменте с другими популярными моделями, такими как топовая LADA Vesta и седан Москвич 6. Например, LADA Vesta в кузове седан с 122-сильным двигателем стартует от 1 885 000 рублей, а Москвич 6 – от той же суммы в начальной комплектации.

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Источник: Автоновости дня