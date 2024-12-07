Сколько времени нужно для того, чтобы скол на ЛКП превратился в дыру?

Автоэксперт Кукарин дал советы по защите кузова автомобиля от коррозии

Одной из распространенных проблем, с которой сталкиваются автомобилисты, являются сколы на лакокрасочном покрытии, возникающие, как правило, из-за попадания камней и других мелких предметов на поверхность.

Сколы на кузове автомобиля представляют собой небольшие повреждения лакокрасочного покрытия, которые могут возникнуть в результате воздействия различных факторов. Наиболее распространенной причиной являются камни, которые вылетают из-под колес других автомобилей.

По словам Ярослава Кукарина, руководителя направления кузовного ремонта в сети Fit Service, для того чтобы на месте скола образовалась дыра от коррозии, должно пройти не менее 10 лет.

Если вы заметили свежий скол, важно действовать быстро, чтобы минимизировать последствия. Первым делом рекомендуется замаскировать поврежденный участок краской в цвет автомобиля. Это поможет защитить металл от воздействия окружающей среды.

Для этого можно приобрести специальную краску с кисточкой в магазине автозапчастей. Небольшой объем средства обойдется в 300-500 рублей. Перед нанесением краски поврежденный участок следует тщательно зачистить и обезжирить. После подготовки можно наносить краску. Важно дать ей высохнуть в обогреваемом гараже, чтобы избежать образования пузырьков и других дефектов.

Если на месте скола вы заметили ржавчину, необходимо действовать более осторожно. Нанесите преобразователь ржавчины на поврежденный участок и оставьте его на 3-4 часа. Это средство поможет остановить процесс коррозии. После этого протрите участок чистой тряпкой с бензином, чтобы удалить остатки преобразователя и обезжирить поверхность. Только после этого можно наносить краску, как и в случае со свежим сколом.

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Источник: Газета.Ru