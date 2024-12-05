Стало известно, по каким критериям россияне выбирают автомобиль для покупки

Авито Авто: более половины россиян имеют в собственности личный автомобиль

Почти 30% жителей России являются владельцами первого в своей жизни автомобиля, а 20% владеют личным транспортом уже в третий раз. К таким выводам пришли эксперты «Авито рекламы» и «Авито авто» в ходе проведенного опроса.

При этом личным автомобилем владеют более половины опрошенных россиян (54%).

«Эксперты "Авито рекламы" и "Авито авто" опросили 10 тысяч жителей России и выяснили, что 54% респондентов владеют личным автомобилем. Среди них 29% имеют в собственности свой первый автомобиль, 27% - второй, а 20% - уже третий по счету», – уточняют эксперты.

Из них свой первый автомобиль приобрели респонденты в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет (36% и 37% опрошенных соответственно), а 4% получили авто в подарок.

При покупке личного транспорта россияне в первую очередь ориентируются на стоимость транспортного средства (76%). Вторым ключевым критерием оказался пробег автомобиля (47%), а третьим – комплектация, за нее проголосовали 44% респондента.

В ходе исследования также выяснилось, что 65% участников опроса выбирают автомобили стоимостью до 1 млн рублей. При этом почти каждый четвертый респондент (24%) готов купить автомобиль стоимостью от 1 млн до 2 млн рублей, а 12% респондентов отдают предпочтение автомобилям дороже 2 млн рублей. Средняя стоимость автомобиля, который россияне приобрели в последний раз, составила 1 032 599 рублей.

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Источник: пресс-служба Авито Авто