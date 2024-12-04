Зимний пакет и гарантия на 8 лет: что еще предложит производитель кроссовера

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Кроссоверы Avatr 11 получат в России защиту от коррозии и русификацию интерфейса

Первый электрический кроссовер Avatr 11 получит комплексную адаптацию для рынка России, включая русификацию интерфейса и защиту от коррозии. Об этом рассказали в пресс-службе автопроизводителя.

Avatr 11
Avatr 11
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Официальные дилеры Avatr 11 предложат автомобили с более высоким уровнем защиты кузова от дорожных реагентов и коррозии, в сравнении с аналогичными моделями для внутреннего китайского рынка. Интерфейс кроссовера русифицируют, кроме того, новинка получит возможность голосового управления различными функциями на русском языке.

Интерьер Avatr 11
Интерьер Avatr 11

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Электромобиль получит также порт зарядки европейского стандарта CCS Combo 2, причем оригинальную зарядную станцию и кабель покупателям подарят. Все адаптированные модели оснащены слотом для физической SIM-карты российского стандарта, а также предоплаченным пакетом интернет-трафика – его хватает примерно на два года эксплуатации.

Также в базе кроссовер оснастят обогревом передних и задних сидений, руля, ветрового стекла, зеркал заднего вида, есть система подогрева батареи. Производитель гарантировал покупателям мобильное приложение с телематикой и гарантию на кроссовер на восемь лет с момента покупки.

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Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Avatr
Количество просмотров 557
04.12.2024 
Фото:Avatr
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