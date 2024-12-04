Зимний пакет и гарантия на 8 лет: что еще предложит производитель кроссовера

Кроссоверы Avatr 11 получат в России защиту от коррозии и русификацию интерфейса

Первый электрический кроссовер Avatr 11 получит комплексную адаптацию для рынка России, включая русификацию интерфейса и защиту от коррозии. Об этом рассказали в пресс-службе автопроизводителя.

Avatr 11

Официальные дилеры Avatr 11 предложат автомобили с более высоким уровнем защиты кузова от дорожных реагентов и коррозии, в сравнении с аналогичными моделями для внутреннего китайского рынка. Интерфейс кроссовера русифицируют, кроме того, новинка получит возможность голосового управления различными функциями на русском языке.

Интерьер Avatr 11

Электромобиль получит также порт зарядки европейского стандарта CCS Combo 2, причем оригинальную зарядную станцию и кабель покупателям подарят. Все адаптированные модели оснащены слотом для физической SIM-карты российского стандарта, а также предоплаченным пакетом интернет-трафика – его хватает примерно на два года эксплуатации.

Также в базе кроссовер оснастят обогревом передних и задних сидений, руля, ветрового стекла, зеркал заднего вида, есть система подогрева батареи. Производитель гарантировал покупателям мобильное приложение с телематикой и гарантию на кроссовер на восемь лет с момента покупки.

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Источник: iz.ru