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Ни шагу назад: АВТОВАЗ в 2025 году выпустит 500 тыс. автомобилей

АВТОВАЗ подтвердил готовность выполнить производственный план на 2024 год

АВТОВАЗ не меняет свои планы и выполнит производственный план на 2024 год (500 тысяч машин), даже несмотря на замедление продаж на российском авторынке.

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Глава компании Максим Соколов сообщил, что весь необходимый запас компонентов, узлов и агрегатов на заводе есть, осталось только собрать их в готовые автомобили. Он отметил, что вряд ли что-то помешает реализации этого плана.

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При этом компания не ожидает сильного роста спроса на автомобили в декабре. Соколов отметил, что в ноябре и декабре обычно наблюдается высокий темп продаж, но в этом году результаты ноября оказались хуже, чем в октябре. Это приведет к увеличению стоков автомобилей на складе и в дилерской сети. Он подчеркнул, что необходимо будет принять точечные и, по возможности, системные меры для поддержания спроса и компенсации текущего дисбаланса на рынке.

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Ранее Соколов говорил, что в случае роста спроса выпуск машин можно будет увеличить, но, если макроэкономическая ситуация ухудшится и спрос снизится, компания скорректирует свои планы, чтобы избежать перепроизводства.

Глава АВТОВАЗа отмечал, что усугубился ряд макроэкономических факторов, которые негативно влияют на продажи автомобилей в России. Это рост ключевой ставке ЦБ и курса рубля и изменение стандартов кредитования.

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Источник: ТАСС

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Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
Количество просмотров 228
05.12.2024 
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
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