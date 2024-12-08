Новый Citroen C5 Aircross замечен на тестах: анализ шпионских фотографий

Carscoops: Citroen C5 Aircross нового поколения стал длиннее на 150 мм

Citroen продолжает радовать автолюбителей своими инновациями, и новое поколение кроссовера C5 Aircross не стало исключением. На тестах был замечен прототип автомобиля, который, судя по всему, готовится к своему дебюту.

Citroen C5 Aircross нового поколения на тестах

Издание Carscoops поделилось фотографиями, подтверждающими, что новый C5 Aircross значительно увеличился в размерах. Длина автомобиля возросла с 4500 до 4650 мм, что обещает не только улучшение внешнего вида, но и более просторный интерьер.

Citroen C5 Aircross нового поколения на тестах

Прототип нового C5 Aircross сохранил тонкие светодиодные фары, которые были ранее представлены на концепт-каре, а также контур кузова, напоминающий более компактную модель C3 Aircross. Производитель также акцентирует внимание на улучшении аэродинамических характеристик, что, в свою очередь, должно сказаться на общей эффективности и расходе топлива.

Citroen C5 Aircross нового поколения на тестах

C5 Aircross нового поколения построен на новой платформе STLA Medium от Stellantis, что открывает новые горизонты для внедрения современных технологий и улучшения характеристик автомобиля. Платформа позволяет реализовать более гибкие решения в области двигателей и трансмиссий. Ожидается, что автомобиль будет доступен как с гибридными, так и с электрическими двигателями.

Салон нового C5 Aircross предназначен для пятерых пассажиров. Увеличенное пространство для ног и просторный багажник делают его идеальным выбором для семейных поездок и путешествий.

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Источник: Carscoops