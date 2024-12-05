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На АВТОВАЗе признали, что автокредиты стали россиянам «не по карману»

Президент АВТОВАЗа Соколов: Автокредиты для граждан сейчас почти недоступны

В России автокредиты стали почти недоступны для граждан, признал президент АВТОВАЗа Максим Соколов. Он отметил, что причинами этого стали повышение ставки ЦБ и ужесточение условий кредитования. При этом машины в России в основном продаются в кредит, констатировал глава АВТОВАЗа.

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Ранее он сообщил, что на фоне падения продаж машин в России АВТОВАЗ может пересмотреть свой производственный план в 2025 году, согласно которому планируется собрать 500 тыс. автомобилей.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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Источник: ТАСС

Обзор выгодных предложений от банков

ВТБ – рассчитать автокредит

Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

А еще в ВТБ можно оформить кредитную «Карту возможностей» с беспроцентным периодом 110 дней. Причем первые 30 дней можно снимать с карты до 100 000 рублей наличными (или совершать переводы по СБП), и на эти средства также распространяется беспроцентный период.

Т-Банк (бывший Тинькофф) – рассчитать автокредит

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.

Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

Совкомбанк – рассчитать кредит

Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.

Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль.

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
Количество просмотров 216
05.12.2024 
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
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