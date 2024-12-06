Надежный движок без масложора, огромный багажник — конкурент Весты за 900 тысяч!

«За рулем» рассказал, как правильно выбрать Geely Emgrand EC7 с пробегом

Согласитесь, если бы у китайцев были хорошие седаны или хэтчбеки класса B+ или С, то в возрасте 8-10 лет при пробегах 100-150 тысяч км они, наверное, стоили бы совсем немного – примерно в диапазоне от 400 до 900 тысяч рублей. Вот ведь хороший вариант для того, кто ограничен в бюджете! И вы удивитесь, но именно такие машины для вас нашел эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Geely Emgrand EC7

Да-да, сейчас на рынке есть несколько достойных моделей б/у авто родом из Китая, которые в указанном бюджетном сегменте смогут составить достойную конкуренцию сравнимым по возрасту и цене Гранте и Логану. А в чем-то – даже попробовать превзойти. Один из таких претендентов – Geely Emgrand EC7, первая китайская модель, получившая четыре звезды на тестах EuroNCAP. У нас такие продавали в 2012-2016 годах, и в больших количествах. На вторичке их много, причем есть как седаны, так и пятидверные хэтчи.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Двигатели 1.5 (98 л. с.) и 1.8 (126 л.с.) происходят от тойотовских агрегатов серии ZZ, причем в излеченной от масложора генерации. К недостаткам отнесем скромный ресурс цепного привода ГРМ: более 150 тысяч км он выхаживает редко.

Механическая коробка с индексом S170B проявила себя средненько: в интервале 100-150 тысяч км назревает переборка с заменой подшипников и шестерен. Альтернатива – вариатор Punch VT2. Надежнее некоторых, но, как и другие вариаторы, к 120-150 тысячам обычно сдается.

При длине 4635 мм, клиренсе 160 мм и объеме багажника 680 литров Emgrand метит в конкуренты Lada Vesta или даже Hyundai Elantra – машина довольно крупная. Да и оснащение под стать – многие владельцы хвалят именно этот аспект.

Но машину портят эргономика, слабые ходовая и рулевая рейка, мелкие поломки и коррозия. Поэтому вердикт эксперта «За рулем» для Geely Emgrand EC7 не слишком утешителен: недостатки перевешивают достоинства. Однако плюсы есть, и для кого-то они все же окажутся решающими. А если не нравится Emgrand, добро пожаловать в наш новый материал, где есть еще несколько ультрабюджетных седанов с пробегом.

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