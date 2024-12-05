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Сотрудники завода предложили более 170 идей с экономическим эффектом почти ₽2 млрд

Соколов рассказал, как АВТОВАЗ удерживает статус производителя массового авто

Повышение производительности труда и внедрение новаций способствуют удерживанию цен на продукцию. Об этом рассказал глава АВТОВАЗа Максим Соколов.

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Отечественный производитель АВТОВАЗ всегда производил массовый автомобиль, и вопрос цены на автомобили в нынешних экономических условиях является для концерна одним из приоритетных. При этом Соколов подчеркивает, что повышение ключевой ставки объективно увеличивает себестоимость продукции.

«На нашем примере: каждый автомобиль состоит из 2-2,5 тысяч узлов и агрегатов – если говорить о декомпозированной базе, это 4,5 тысяч деталей, в себестоимость каждого компонента вкладывается и стоимость денег, проценты по кредитам растут — и итоговая цена тоже. Тем не менее, пытаемся влиять на нее за счет повышения производительности труда, внедрения новых технологий», – объясняет топ-менеджер.

В ходе недавнего подведения итогов конкурса «Лучшие идеи 2023–2024 года» сотрудники АВТОВАЗа предложили 172 идеи, общий экономический эффект от внедрения которых составил почти 2 млрд рублей, отметил Соколов.

«Это очень значимо, но мы рассчитываем, что государство подставит плечо бизнесу, который производит локализованную продукцию и нацелен на выполнение президентской задачи по достижению технологического суверенитета», – выразил надежду глава автоконцерна.

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Соколов считает, что предприятиям необходимы меры поддержки со стороны государства, особенно производителям с высокой долговой нагрузкой. Потому что поддерживать маржинальную финансовую модель и одновременно выделять инвестиции на развитие очень сложно, подытожил президент АВТОВАЗа.

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Источник: ko.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
Количество просмотров 135
05.12.2024 
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
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