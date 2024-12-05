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Завод Toyota в России заработал миллионы после закрытия

«Фонтанка.ру»: завод Toyota в Петербурге заработал ₽20 млн во время простоя

По итогам прошлого года завод Toyota в Петербурге, будучи в простое и с нулевой выручкой, заработал около 20 млн рублей, сказано в свежем аудиторском заключении.

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После перехода компании под контроль федерального госпредприятия НАМИ учредители Toyota Boshoku Europe и Toyota Tsusho Corporation больше не могли контролировать выпуск авто в Петербурге, и компания открыла вклад в банке и перечислила туда все свои средства.

Доходность по вкладу составила 16% годовых. С 18 июля по 31 декабря 2023 года Toyota Boshoku Europe получила 18,9 млн рублей процентов с вклада. 31 декабря 2023 года на вкладе в банке уже находилось 345 млн рублей.

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В 2022 году учредители компании Toyota Boshoku Europe предполагали, что производство в России возобновится, поэтому финансировали завод в Петербурге.

Ранее «За рулем» перечислил самые надежные семейные кроссоверы с пробегом.

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Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Фонтанка.ру»

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Ушакова Ирина
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
Количество просмотров 347
05.12.2024 
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
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