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Так «Буханку» еще никто не называл — народные умельцы сделали необычный апгрейд

«Буханку» стилизовали в «хрюмобиль» и сдают в аренду для съемок видео в соцсети

Отечественная УАЗ «Буханка» в последнее время с завидным постоянством попадает в новостную повестку российских СМИ. После того как ее сочли «опасной» и предложили не выпускать на дороги общего пользования, «Буханку» и вовсе хотели признать самоходным средством – трактором.

И вот очередной разрыв шаблонов – в Москве сдают в аренду микроавтобус УАЗ, стилизованный под «хрюмобиль».

«Хрюмобиль» на базе УАЗ СГР
«Хрюмобиль» на базе УАЗ СГР
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«Это "буханка", стилизованная под огромную свинью. Ее можно припарковать во дворе бывшей или снять с ней тематический тикток. Если машина придется по душе, ее можно выкупить», – говорится в объявлении.

На фотографии можно увидеть на капоте автомобиля пятачок, а на крыше – уши, сзади к правой двери прикреплен бутафорский хвост. И вся машина окрашена в розовый цвет. О технических доработках нет информации.

Напомним, у отечественного УАЗа в 2024 году заканчивается Одобрение типа транспортного средства.

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Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:«За рулем» | Авито
Количество просмотров 519
06.12.2024 
Фото:«За рулем» | Авито
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