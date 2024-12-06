Так «Буханку» еще никто не называл — народные умельцы сделали необычный апгрейд
Отечественная УАЗ «Буханка» в последнее время с завидным постоянством попадает в новостную повестку российских СМИ. После того как ее сочли «опасной» и предложили не выпускать на дороги общего пользования, «Буханку» и вовсе хотели признать самоходным средством – трактором.
И вот очередной разрыв шаблонов – в Москве сдают в аренду микроавтобус УАЗ, стилизованный под «хрюмобиль».
«Это "буханка", стилизованная под огромную свинью. Ее можно припарковать во дворе бывшей или снять с ней тематический тикток. Если машина придется по душе, ее можно выкупить», – говорится в объявлении.
На фотографии можно увидеть на капоте автомобиля пятачок, а на крыше – уши, сзади к правой двери прикреплен бутафорский хвост. И вся машина окрашена в розовый цвет. О технических доработках нет информации.
Напомним, у отечественного УАЗа в 2024 году заканчивается Одобрение типа транспортного средства.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: gazeta.ru