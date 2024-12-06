Главная новогодняя «скидка» в этом году — это неповышение цен

Дилеры стараются освободить склады, чтобы снизить нагрузку на их содержание

В этом году традиционных новогодних скидок на автомобили не будет из-за роста цен на новые машины, говорят в дилерском сообществе.

Основная причина – осложнение экономической ситуации, которое ведет к повышению цен. Дилеры не могут предложить такие значительные скидки, как раньше, поскольку спрос на автомобили снизился и маржа стала меньше.

Сейчас основной «скидкой» считается сохранение цен, поскольку все экономические факторы говорят о дальнейшем их повышении в ближайшем будущем.

Импортеры уже начали уведомлять дилеров о росте цен на некоторые модели – суммы прибавки доходят до 150 тыс. руб., что связано с ростом валютных курсов и изменениями в ставке утильсбора.

Эксперты предполагают, что в ближайшие месяцы автомобили могут подорожать на 1-5%.

Дилеры сейчас не могут существенно снижать цены, поскольку размер маржи не позволяет проводить большие акции. При этом они стараются оптимизировать складские запасы, чтобы снизить затраты на их хранение.

Отдельные скидки все же будут, это связано с тем, что дилеры и импортеры хотят минимизировать затраты на содержание складов, особенно в преддверии новогодних праздников, когда продажи обычно снижаются. Возможные скидки будут касаться менее популярных моделей и комплектаций, тогда как на востребованные автомобили цены, скорее всего, останутся прежними.

Напомним, с 1 января 2025 года ожидается повышение утильсбора на 20% для легковых автомобилей, что также приведет к росту цен на них.

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Источник: «Коммерсант»