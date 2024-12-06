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Главная новогодняя «скидка» в этом году — это неповышение цен

Дилеры стараются освободить склады, чтобы снизить нагрузку на их содержание

В этом году традиционных новогодних скидок на автомобили не будет из-за роста цен на новые машины, говорят в дилерском сообществе.

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Основная причина – осложнение экономической ситуации, которое ведет к повышению цен. Дилеры не могут предложить такие значительные скидки, как раньше, поскольку спрос на автомобили снизился и маржа стала меньше.

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Сейчас основной «скидкой» считается сохранение цен, поскольку все экономические факторы говорят о дальнейшем их повышении в ближайшем будущем.

Импортеры уже начали уведомлять дилеров о росте цен на некоторые модели – суммы прибавки доходят до 150 тыс. руб., что связано с ростом валютных курсов и изменениями в ставке утильсбора.

Эксперты предполагают, что в ближайшие месяцы автомобили могут подорожать на 1-5%.

Дилеры сейчас не могут существенно снижать цены, поскольку размер маржи не позволяет проводить большие акции. При этом они стараются оптимизировать складские запасы, чтобы снизить затраты на их хранение.

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Отдельные скидки все же будут, это связано с тем, что дилеры и импортеры хотят минимизировать затраты на содержание складов, особенно в преддверии новогодних праздников, когда продажи обычно снижаются. Возможные скидки будут касаться менее популярных моделей и комплектаций, тогда как на востребованные автомобили цены, скорее всего, останутся прежними.

Напомним, с 1 января 2025 года ожидается повышение утильсбора на 20% для легковых автомобилей, что также приведет к росту цен на них.

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Источник: «Коммерсант»

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 130
06.12.2024 
Фото:Depositphotos
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