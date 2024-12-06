Мы выяснили, какая опасность больше всего тревожит водителей зимой

«За рулем»: только 4% автомобилистов боятся застрять зимой в сугробе

Зимой водители сталкиваются с целом рядом факторов, усложняющих жизнь. Но какой из них доставляет больше всего проблем, а какой является скорее надуманным, нежели реально кому-то мешающим? Это мы решили выяснить, опросив подписчиков «За рулем» в Viber. Мы вспомнили неприятные зимние обстоятельства (как выяснилось, не все) и попросили ответить, какое раздражает больше всего.

Оказалось, что забуксовать в сугробе или внезапном дорожном перемете опасаются всего около 4% водителей. Вдвое большую группу (8%) напрягает короткий световой день, почти столько же (9%) жалуются на плохую видимость из-за снегопадов и метелей.

«За рулем» в Viber – подписаться!

Проблемы с утренним запуском двигателя и вообще дискомфортом, связанным с холодами, беспокоят всего 12% респондентов – неожиданно мало, на наш взгляд. А вот скользкие дороги ввиду гололедицы и гололеда, несмотря на почти поголовное пользование шипованными шинами, вызывают недовольство сразу 67% нашей аудитории! Напомним, что большинство современных водителей полагается именно на свойства зимних покрышек и лишь треть их считает приоритетным сменить стиль езды.

В комментариях наши читатели назвали еще и такие зимние сложности: слепящий свет встречных фар, неадекватные водители и «убивающая» кузов ядовитая химия. Один из читателей высказал мнение, что плохая видимость зимой складывается из ряда факторов: запотевание и обмерзание стекол и не справляющиеся дворники, постоянная темнота и грязь из-под колес фур. А другой резонно заметил, что у каждого проблемы зимой будут свои – в Сочи, Москве, Екатеринбурге, Салехарде, Якутске или Владивостоке. Всем доброй зимы!

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube