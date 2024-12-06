В начале следующего года на рынке появится седан дешевле Лады Весты

Состоялась премьера нового бюджетного седана Honda Amaze по цене от ₽ 1,3 млн

Премьера бюджетного седана Honda Amaze третьего поколения состоялась в Индии. Старт продаж новинки ожидается на местном рынке в начале следующего, 2025 года. Конкурентами седана называют Suzuki Dzire, Hyundai Aura и Tata Tigor.

Honda Amaze

Рекомендованная розничная цена (РРЦ) нового Honda Amaze стартует от 799 тыс. рупий, это порядка 983,4 тыс. рублей (по курсу, актуальному на момент написания новости). Таким образом, стоимость достигает 1 090 000 рупий или 1,3 млн рублей – дешевле, чем рестайлинговая Lada Vesta. Напомним, цена отечественного автомобиля составляет в настоящее время от 1,459 млн. рублей.

Honda Amaze

За эти деньги покупателю предлагается компактный седан с безальтернативным бензиновым мотором i-VTEC объемом 1,2 литра мощностью 90 л.с. и 110 Нм крутящего момента в сочетании с пятиступенчатой «механикой» или бесступенчатым вариатором.

Honda Amaze

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Источник: avtonovostidnya.ru