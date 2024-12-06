В начале следующего года на рынке появится седан дешевле Лады Весты
Премьера бюджетного седана Honda Amaze третьего поколения состоялась в Индии. Старт продаж новинки ожидается на местном рынке в начале следующего, 2025 года. Конкурентами седана называют Suzuki Dzire, Hyundai Aura и Tata Tigor.
Рекомендованная розничная цена (РРЦ) нового Honda Amaze стартует от 799 тыс. рупий, это порядка 983,4 тыс. рублей (по курсу, актуальному на момент написания новости). Таким образом, стоимость достигает 1 090 000 рупий или 1,3 млн рублей – дешевле, чем рестайлинговая Lada Vesta. Напомним, цена отечественного автомобиля составляет в настоящее время от 1,459 млн. рублей.
За эти деньги покупателю предлагается компактный седан с безальтернативным бензиновым мотором i-VTEC объемом 1,2 литра мощностью 90 л.с. и 110 Нм крутящего момента в сочетании с пятиступенчатой «механикой» или бесступенчатым вариатором.
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Источник: avtonovostidnya.ru