Простая предосторожность, чтобы не навредить автомобилю при мойке
Автомойки самообслуживания пользуются большой популярностью у автовладельцев, но процесс мытья транспортного средства в зимнее время года требует соблюдения определенных нюансов. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Чтобы помыть машину на мойке самообслуживания зимой правильно, понадобится силиконовая смазка.
«Во-первых, необходимо смазать качественной силиконовой смазкой все замки, все дверные петли автомобиля, предварительно их качественно очистив. Многие "пшикают" непонятной жижей из баллончика и считают, что они что-то там смазали. Пока еще не исчезли качественные смазки, их нужно использовать», – объясняет эксперт.
После окончания мойки Шапарин настоятельно рекомендует продуть все замки, полости, швы и т. д. На эту процедуру не нужно много денег, но зато она в разы снизит риск замерзания тех же дверных замков, подытожил Шапарин.
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Источник: radiosputnik.ru