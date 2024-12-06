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Новый внедорожник из Китая ждут в России — известны сроки выхода на рынок

Анонсированы сроки старта продаж в РФ внедорожника Jetour T1 с полным приводом

Продажи нового внедорожника Jetour T1 на рынке России стартуют ориентировочно в первом полугодии 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Джетур Мотор Рус».

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На текущий момент пока нет подробной информации о технических характеристиках модели для России, ее раскроют ближе к старту продаж.

Премьера внедорожника Jetour T1 состоялась в апреле текущего года, известно, что на рынке Китая автомобиль предлагается с гибридной силовой установкой на базе турбомотора объемом 1,5 л.

Jetour T1
Jetour T1

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От внедорожника T2, доступного в РФ, внешне новинка отличается более плавными линиями кузова. В длину внедорожник составляет примерно 4,7 м, размер колесной базы 2,8 м. Руль овальной формы, парящий экран мультимедиа и селектор трансмиссии – такие же, как и у T2.

Модельный ряд Jetour представлен у нас в стране флагманским кроссовером X90 Plus, среднеразмерным X70 Plus, компактными X50 и Dashing, а также полноприводным внедорожником Jetour T2.

Jetour T1
Jetour T1
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Источник: autostat.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Jetour
Количество просмотров 415
06.12.2024 
Фото:Jetour
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