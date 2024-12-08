Банкротство отменяется: Recaro войдет в Proma Group и продолжит выпуск автокресел
Компания Recaro, известный немецкий производитель автомобильных сидений, избежала банкротства благодаря вмешательству итальянского поставщика запчастей Proma Group, который взял ее под свой контроль.
В начале года Recaro не смогла выполнить заказы, включая кресла для британской компании Ineos, что поставило компанию на грань банкротства. Однако Proma Group заключила инвестиционное соглашение, которое должно вернуть Recaro в обойму уже в январе 2025 года.
Генеральный директор Proma Group Лука Пино:
«Имя Recaro известно во всем мире как эталон немецких промышленных технологий, и Proma Group, символ итальянского производственного совершенства, с нетерпением ждет будущего и качества, которое будет выражено на автомобильном рынке благодаря объединению двух первоклассных компаний».
Proma возьмет под контроль немецкую компанию, сохранив ключевых сотрудников, чтобы обеспечить плавный переход. В результате компании, такие как Ineos, вскоре смогут получить свои сиденья.
Всегда тяжело видеть, как такие бренды, как Recaro, с такой невероятной историей, переживают финансовые трудности и их поглощает более крупный бренд.
Пока неясно, разделяет ли родительская компания те же ценности, которые сделали оригинальный бренд Recaro таким известным.
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Источник: The Drive