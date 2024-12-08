Банкротство отменяется: Recaro войдет в Proma Group и продолжит выпуск автокресел

Итальянский поставщик запчастей спас производителя сидений Recaro от банкротства

Компания Recaro, известный немецкий производитель автомобильных сидений, избежала банкротства благодаря вмешательству итальянского поставщика запчастей Proma Group, который взял ее под свой контроль.

В начале года Recaro не смогла выполнить заказы, включая кресла для британской компании Ineos, что поставило компанию на грань банкротства. Однако Proma Group заключила инвестиционное соглашение, которое должно вернуть Recaro в обойму уже в январе 2025 года.

Генеральный директор Proma Group Лука Пино:

«Имя Recaro известно во всем мире как эталон немецких промышленных технологий, и Proma Group, символ итальянского производственного совершенства, с нетерпением ждет будущего и качества, которое будет выражено на автомобильном рынке благодаря объединению двух первоклассных компаний».

Proma возьмет под контроль немецкую компанию, сохранив ключевых сотрудников, чтобы обеспечить плавный переход. В результате компании, такие как Ineos, вскоре смогут получить свои сиденья.

Всегда тяжело видеть, как такие бренды, как Recaro, с такой невероятной историей, переживают финансовые трудности и их поглощает более крупный бренд.

Пока неясно, разделяет ли родительская компания те же ценности, которые сделали оригинальный бренд Recaro таким известным.

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Источник: The Drive