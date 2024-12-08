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Распродажи и новогодние скидки: как авторынок отыграет ноябрьский обвал

Эксперт Моржаретто: К концу 2024 года продажи автомобилей в России вырастут

К концу текущего года продажи машин снова вырастут, как это было в начале осени, считает автоэксперт Игорь Моржаретто.

Но повторить рекордные продажи сентября и октября не получится, полагает он. И все же, сезонные распродажи и новогодние спецпредложения разогреют потребительский спрос.

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1 января в России произойдет очередное повышение утилизационного сбора. Ключевая ставка также может вырасти. Эти факторы неминуемо подтолкнут цены наверх, поэтому рекордных продаж, разумеется, ожидать не стоит, отметил Моржаретто.

Ранее «За рулем» перечислил самые надежные семейные кроссоверы с пробегом.

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Источник: kp.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 144
08.12.2024 
Фото:Depositphotos
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