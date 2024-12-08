Распродажи и новогодние скидки: как авторынок отыграет ноябрьский обвал

Эксперт Моржаретто: К концу 2024 года продажи автомобилей в России вырастут

К концу текущего года продажи машин снова вырастут, как это было в начале осени, считает автоэксперт Игорь Моржаретто.

Но повторить рекордные продажи сентября и октября не получится, полагает он. И все же, сезонные распродажи и новогодние спецпредложения разогреют потребительский спрос.

1 января в России произойдет очередное повышение утилизационного сбора. Ключевая ставка также может вырасти. Эти факторы неминуемо подтолкнут цены наверх, поэтому рекордных продаж, разумеется, ожидать не стоит, отметил Моржаретто.

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Источник: kp.ru