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Россияне рассказали о самых желанных направлениях для путешествий в новогодние праздники

Санкт-Петербург и Москва признаны самыми популярными для новогодних путешествий

Российские туристы уже начали планировать свои новогодние каникулы, и результаты исследования платформ «Работа.ру» и «СберАвто» проливают свет на самые популярные направления и факторы, влияющие на выбор отдыхающих.

Безусловными фаворитами, как и ожидалось, стали мегаполисы: Санкт-Петербург (40%) и Москва (35%). Их популярность объясняется, прежде всего, богатой инфраструктурой, обилием развлечений и доступностью. Однако интересно наблюдать за ростом популярности других, менее традиционных направлений.

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В топ-6 входят города с богатой историей и уникальной атмосферой: Великий Устюг (26%), известный как родина Деда Мороза, манит волшебством зимней сказки; Карелия (22%) привлекает своей нетронутой природой и возможностью активного отдыха; Байкал (25%) захватывает своей уникальной красотой заснеженных пейзажей; Сочи (21%) предлагает мягкий климат и горнолыжные курорты; Суздаль (19%) и Калининград (19%) привлекают богатством архитектурных памятников и уникальным культурным наследием.

Замыкают десятку наиболее востребованных направлений Казань (15%), Ярославль (13%) и Нижний Новгород (11%).

Исследование не только показывает географию новогодних путешествий, но и раскрывает мотивы выбора.

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«25% опрошенных едут туда, куда легко и удобно добраться, 22% отправляются в путешествие ради вкусной и интересной еды, а 21% респондентов ориентируются на отдых в пределах доступного бюджета. 19% обращают внимание на комфортный климат. По 11% поделились, что в этих регионах живут родственники и друзья, а еще там много возможностей для занятий зимними видами спорта. Еще 3% участников исследования выбирают направления, известные зимними спортивными соревнованиями», – отметили эксперты.

Большинство туристов (39%) планируют добраться до места назначения на автомобиле, за ними следуют поезд (33%) и автобус (17%). Самолет выбрали 11% опрошенных. Что касается бюджета, распределение следующее: до 10 тыс. рублей (11%), от 11 до 20 тыс. рублей (13%), от 21 до 30 тыс. рублей (18%).

Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 121
08.12.2024 
Фото:АГН Москва
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