Италия прощается с трехколесным автомобилем Ape. Но в Индии он будет

Производство и продажи Piaggio Ape перенесут в Индию из-за экологических норм

Из-за «зеленой» повестки Италия теряет одну из своих культовых моделей — трехколесный фургон Piaggio Ape, символ итальянской бюджетной жизни.

Piaggio Ape

В будущем сборка Ape будет перенесена в Индию, где производство более экономически выгодно, а требования к безопасности и экологии менее строгие. Последний экземпляр этой легендарной машины сойдет с конвейера в Тоскане в конце декабря.

Ape, ставший частью уличного пейзажа Италии с момента появления в 1948 году, был по сути «Веспой на трех колесах». Он завоевал популярность благодаря компактности и универсальности, и идеально подходил для узких улиц и сельской местности. Несмотря на свою ограниченную скорость и минимальный комфорт для водителя, Ape пользовался большим спросом в Италии, где являлся незаменимым рабочим транспортом, а также символом небольших семейных бизнесов и магазинов.

Теперь, с окончательным переносом производства в Индию, где уже выпускаются электрические и газовые версии фургона (на метане), продажи в Европе прекратятся. В Италии будут распродавать лишь несколько сотен последних экземпляров.

В то время как производство Ape будет продолжаться для рынков Азии и Африки, в Италии эта новость вызвала не только грусть, но и возмущение.

Профсоюзы выражают недовольство из-за ужесточения экологических норм в Европе, которые, по их мнению, делают невозможным продолжение выпуска знаменитой модели на родине.

Ведь для многих итальянцев Ape — это не просто транспортное средство, а часть их жизни, воплощение итальянского духа, сочетающего независимость и чувство общности.

С уходом Piaggio Ape Италия теряет маленький, но важный кусочек своей автомобильной культуры. Цена самой маленькой модели объемом 50 кубических метров сейчас составляет около 7000 евро.

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Источник: Kronen Zeitung