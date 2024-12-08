Мотор 2 л, 181 л.с., МКП, аморты Bilstein и тормоза Brembo — новая версия спорткара Mazda

Mazda представила новую спецверсию 2025 года MX-5 Miata 35th Anniversary Edition

Компания Mazda представила обновленную модель MX-5 Miata 2025 года, которая поступит в продажу с новой специальной версией – 35th Anniversary Edition.

Mazda MX-5 Miata 2025

Эта версия спорткара дебютирует на знаменитых гонках 24 часа Дайтоны, которые состоятся 24 января.

Особенностью новой версии станет уникальный цвет Artisan Red, а также интерьер с коричневой кожей Nappa. Кроме того, автомобили этой лимитированной серии будут оснащены индивидуальными номерными табличками, которые подчеркнут эксклюзивность модели. Внешний дизайн и салон дополнят множеством уникальных деталей, которые только усилят привлекательность этой версии спорткупе.

Стартовая цена базовой версии Mazda MX-5 Miata 2025 года составит 29 330 долларов (3 млн рублей), что на 345 долларов больше по сравнению с моделью прошлого года.

В линейке сохранены несколько комплектаций, включая базовую Sport и более продвинутую Club. Модель Sport оснащена светодиодными фарами, черным мягким верхом и аудиосистемой с шестью динамиками.

Mazda MX-5 Miata 2025

Комплектация Club стартует с 32 830 долларов (3,4 млн рублей) и предлагает улучшенные характеристики, такие как амортизаторы Bilstein. Также она включает спортивные элементы, такие как глянцевые черные акценты и более крупные 17-дюймовые колеса. В качестве опции доступен пакет Brembo BBS Recaro, который добавляет тормоза Brembo, колеса BBS и сиденья Recaro.

Все версии Mazda MX-5 Miata 2025 года оснащены 2-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 181 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Для модели Grand Touring (от $35 550) предлагается еще и 6-диапазонный автомат.

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Источник: Carscoops