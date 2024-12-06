Известная японская марка может исчезнуть с мирового авторынка

Отказ Nissan от выпуска гибридов может положить конец истории автопроизводителя

Отказ японского концерна Nissan от выпуска гибридных автомобилей поставил предприятие в сложное положение. Катастрофически не хватает финансирования, ситуация усугубляется тем, что французская Renault решила продать акции и сократить свою долю в компании.

Но решение не выпускать гибридные автомобили стало началом конца, убеждены эксперты. После спада пандемии генеральный директор Nissan Макото Учида принял решение отказаться от выпуска гибридных автомобилей, взяв курс на полностью электрические модели. Такая неоправданная стратегия может стоить топ-менеджеру его должности на посту главы Nissan.

В интервью СМИ Макото признал, что вплоть до ноября 2023 года они не могли предвидеть такого стремительного роста спроса на автомобили с гибридной силовой установкой. Теперь Nissan предпринимает попытки вернуться на рынок гибридных автомобилей. В планах компании к 2027 году выпустить 30 новых моделей, 16 из которых будут гибридными. Но сможет ли Nissan занять свою нишу в изменившихся условиях на рынке – вопрос остается открытым.

Напомним, Nissan в настоящее время находится в поисках стратегического инвестора и пытается не допустить паники среди своих американских партнеров из числа дилеров, которые уже начали нервничать. Дело в том, что за последние 10 лет продажи автомобилей Nissan в США упали на 26%, а вместе с этим снизился и уровень маржинальности.

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Источник: motor1.com