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Новогодних скидок на новые автомобили в России не будет: раскрыты причины

«Ъ»: в России дилеры не планируют новогодних акций на новые машины

Новогодних скидок на новые машины в России не предвидится, сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

К Новому году дилеры могут предложить некоторые подарки, но традиционных скидок не будет на фоне изменившейся экономической ситуации.

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Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов отметил, что главным новогодним подарком в нынешней ситуации станет неповышение цен. Он прибавил, что импортеры уже увеличили цены на суммы до 150 тысяч рублей, а ослабление рубля может подтолкнуть к росту цены авто, поставляемых официально, на 1−5% до конца года.

В «Авилоне» заявили, что сейчас ажиотажного спроса не наблюдается, и размер маржи не позволяет давать хорошие скидки. В «АвтоСпецЦентре» отметили, что некоторые продавцы все же готовы предоставить дисконт на некоторые модели, желая продать их до Нового года, поскольку за хранение машин в январские каникулы все равно придется платить.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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Источник: Коммерсант

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / awesomecontent
Количество просмотров 241
07.12.2024 
Фото:freepik / awesomecontent
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