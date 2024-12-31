Нужна «рабочая лошадка» за полмиллиона? Даем расклад по маркам и моделям!

«За рулем» назвал крепкие китайские машины с пробегом за 500 тысяч рублей

Если нужен седан или хэтчбек в роли рабочей лошадки, которая прослужит верой и правдой несколько лет и не выжмет из вас все соки ни при покупке, ни в последующей эксплуатации, задуматься есть над чем. Особенно, если бюджет ограничен несколькими сотнями тысяч рублей.

Облегчить сии думы призвана статья Сергея Зиновьева, который, отталкиваясь от извечных Гранты и Логана, приводит в пример несколько китайских машин, которые могут быть им альтернативой. Вот, например, фрагмент об одной из машин:

«Changan Eado, цена на вторичке – от 450 до 750 тысяч рублей. Название правильно читать как «Идо». Один из первых Чанганов на нашем рынке: марку не знали, покупали плохо, продажи модели открыли и закрыли в 2014 году. А жаль – Eado первого поколения крепкий и ладный, китайская сборка аккуратная, кузов держится молодцом как минимум 5–6 лет», – рассказывает Сергей Зиновьев.

Далее эксперт подробно останавливается на этом автомобиле, а также на других похожих: Brilliance H530, Chery Bonus 3, Dongfeng S30, Geely Emgrand EC7 и Lifan Cebrium. А по остальным китайским бюджетникам составлена таблица.

Модель Длина, мм / клиренс, мм / багажник, л Объем двигателя, л / мощность, л. с. Трансмиссии Диапазон цен, тысяч руб. Brilliance H230 4190 / 140 / 350 1.5 / 105 МКП, робот 300–750 Chery Arrizo 7 4652 / 135 / 455 1.6 / 126 МКП, CVT 500–800 FAW Oley 4485 / 130 / 450 1.5 / 102 МКП, АКП 300–600 Geely GC6 4267 / 170 / 400 1.5 / 94 МКП 300–500 Haima M3 4545 / 160 / 450 1.5 / 105 МКП 350–700 Lifan Celliya 4300 / 172 / 475 1.5 / 103 МКП 300–650 Lifan Solano 2 4620 / 165 / 650 1.5 / 100, 1.8 / 133 МКП, CVT 500–850

К бесспорным достоинствам китайских автомобилей так называемой второй волны Зиновьев относит силовые агрегаты.

Многие китайские двигатели ведут родословную от японских моторов – изначально часто применяли их лицензионные копии, затем поэтапно дорабатывали, приводя в соответствие требованиям по выбросам, рассказывает эксперт. Примерно такое же происхождение зачастую бывает у механических и автоматических коробок – некоторые просто заимствованы напрямую. О всех нюансах китайских бюджетников с пробегом – в новой статье «За рулем»!