Нужна «рабочая лошадка» за полмиллиона? Даем расклад по маркам и моделям!

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«За рулем» назвал крепкие китайские машины с пробегом за 500 тысяч рублей

Если нужен седан или хэтчбек в роли рабочей лошадки, которая прослужит верой и правдой несколько лет и не выжмет из вас все соки ни при покупке, ни в последующей эксплуатации, задуматься есть над чем. Особенно, если бюджет ограничен несколькими сотнями тысяч рублей.

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Облегчить сии думы призвана статья Сергея Зиновьева, который, отталкиваясь от извечных Гранты и Логана, приводит в пример несколько китайских машин, которые могут быть им альтернативой. Вот, например, фрагмент об одной из машин:

«Changan Eado, цена на вторичке – от 450 до 750 тысяч рублей. Название правильно читать как «Идо». Один из первых Чанганов на нашем рынке: марку не знали, покупали плохо, продажи модели открыли и закрыли в 2014 году. А жаль – Eado первого поколения крепкий и ладный, китайская сборка аккуратная, кузов держится молодцом как минимум 5–6 лет», – рассказывает Сергей Зиновьев.

Далее эксперт подробно останавливается на этом автомобиле, а также на других похожих: Brilliance H530, Chery Bonus 3, Dongfeng S30, Geely Emgrand EC7 и Lifan Cebrium. А по остальным китайским бюджетникам составлена таблица.

Модель

Длина, мм / клиренс, мм / багажник, л

Объем двигателя, л / мощность, л. с.

Трансмиссии

Диапазон цен, тысяч руб.

Brilliance H230

4190 / 140 / 350

1.5 / 105

МКП, робот

300–750

Chery Arrizo 7

4652 / 135 / 455

1.6 / 126

МКП, CVT

500–800

FAW Oley

4485 / 130 / 450

1.5 / 102

МКП, АКП

300–600

Geely GC6

4267 / 170 / 400

1.5 / 94

МКП

300–500

Haima M3

4545 / 160 / 450

1.5 / 105

МКП

350–700

Lifan Celliya

4300 / 172 / 475

1.5 / 103

МКП

300–650

Lifan Solano 2

4620 / 165 / 650

1.5 / 100, 1.8 / 133

МКП, CVT

500–850

К бесспорным достоинствам китайских автомобилей так называемой второй волны Зиновьев относит силовые агрегаты.

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Многие китайские двигатели ведут родословную от японских моторов – изначально часто применяли их лицензионные копии, затем поэтапно дорабатывали, приводя в соответствие требованиям по выбросам, рассказывает эксперт. Примерно такое же происхождение зачастую бывает у механических и автоматических коробок – некоторые просто заимствованы напрямую. О всех нюансах китайских бюджетников с пробегом – в новой статье «За рулем»!

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 11
31.12.2024 
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