Нужна «рабочая лошадка» за полмиллиона? Даем расклад по маркам и моделям!
Если нужен седан или хэтчбек в роли рабочей лошадки, которая прослужит верой и правдой несколько лет и не выжмет из вас все соки ни при покупке, ни в последующей эксплуатации, задуматься есть над чем. Особенно, если бюджет ограничен несколькими сотнями тысяч рублей.
Облегчить сии думы призвана статья Сергея Зиновьева, который, отталкиваясь от извечных Гранты и Логана, приводит в пример несколько китайских машин, которые могут быть им альтернативой. Вот, например, фрагмент об одной из машин:
«Changan Eado, цена на вторичке – от 450 до 750 тысяч рублей. Название правильно читать как «Идо». Один из первых Чанганов на нашем рынке: марку не знали, покупали плохо, продажи модели открыли и закрыли в 2014 году. А жаль – Eado первого поколения крепкий и ладный, китайская сборка аккуратная, кузов держится молодцом как минимум 5–6 лет», – рассказывает Сергей Зиновьев.
Далее эксперт подробно останавливается на этом автомобиле, а также на других похожих: Brilliance H530, Chery Bonus 3, Dongfeng S30, Geely Emgrand EC7 и Lifan Cebrium. А по остальным китайским бюджетникам составлена таблица.
Модель
Длина, мм / клиренс, мм / багажник, л
Объем двигателя, л / мощность, л. с.
Трансмиссии
Диапазон цен, тысяч руб.
Brilliance H230
4190 / 140 / 350
1.5 / 105
МКП, робот
300–750
Chery Arrizo 7
4652 / 135 / 455
1.6 / 126
МКП, CVT
500–800
FAW Oley
4485 / 130 / 450
1.5 / 102
МКП, АКП
300–600
Geely GC6
4267 / 170 / 400
1.5 / 94
МКП
300–500
Haima M3
4545 / 160 / 450
1.5 / 105
МКП
350–700
Lifan Celliya
4300 / 172 / 475
1.5 / 103
МКП
300–650
Lifan Solano 2
4620 / 165 / 650
1.5 / 100, 1.8 / 133
МКП, CVT
500–850
К бесспорным достоинствам китайских автомобилей так называемой второй волны Зиновьев относит силовые агрегаты.
Многие китайские двигатели ведут родословную от японских моторов – изначально часто применяли их лицензионные копии, затем поэтапно дорабатывали, приводя в соответствие требованиям по выбросам, рассказывает эксперт. Примерно такое же происхождение зачастую бывает у механических и автоматических коробок – некоторые просто заимствованы напрямую. О всех нюансах китайских бюджетников с пробегом – в новой статье «За рулем»!
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте