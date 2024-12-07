КАМАЗ показал свой новый сверхтяжелый карьерный самосвал

КАМАЗ представил макет 220-тонного карьерного самосвала Юпитер

В последние годы российская автомобилестроительная отрасль не раз удивляла мир своими инновациями и амбициозными проектами. Одним из ярких примеров является новый 220-тонный карьерный самосвал «Юпитер», который был впервые представлен на IV Конгрессе молодых ученых в «Сириусе».

Макет самосвала КАМАЗ Юпитер

Этот проект, разработанный совместно с Кузбасским государственным техническим университетом (КузГТУ), призван стать серьезным конкурентом белорусскому БелАЗу, который долгое время доминировал на рынке сверхтяжелых самосвалов.

Макет самосвала КАМАЗ Юпитер

Разработка самосвала «Юпитер» стартовала в 2021 году, однако после введения международных санкций информация о проекте была почти полностью приостановлена. Тем не менее, команда КАМАЗ не оставила идею создания грузовика невиданной грузоподъемности. На выставке в «Сириусе» был представлен макет, который продемонстрировал эволюцию дизайна по сравнению с прототипом, показанным три года назад. Новый самосвал обрел более классические формы, включая обновленную кабину, лестницу и измененные пропорции кузова.

Макет самосвала КАМАЗ Юпитер

220-тонный самосвал Юпитер предназначен для работы в сложных условиях карьерной добычи. Он будет оснащен мощным двигателем и современными технологиями, что позволит ему эффективно справляться с большими объемами грузоперевозок. Кроме того, проект включает в себя создание нескольких моделей с различной грузоподъемностью: изначально планировалось четыре типа самосвалов — на 30, 90, 125 и 220 тонн. Однако, как стало известно, меньшие модели могут быть отданы в новое семейство Атлант, которое включает в себя трёх-, четырёх- и пятиосные машины, частично унифицированные с массовыми КАМАЗами.

В январе 2025 года ожидается прибытие в Кузбасс Юпитера грузоподъемностью 125 тонн для испытаний. Это станет важным шагом на пути к запуску серийного производства новых моделей. Премьеру «младшего» самосвала Юпитер можно ожидать на праздновании 55-летия КАМАЗа, которое состоится 13 декабря. В рамках мероприятия планируется также продемонстрировать другие перспективные модели, включая тяжёлые грузовики с шарнирно-сочлененной рамой семейства Геркулес.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: ПАО КАМАЗ