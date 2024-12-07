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Просторный салон и отличные характеристики — в России появился новый рамный внедорожник

В России стали доступны для заказа внедорожники MG RX8 по цене 4,19 млн рублей

С момента своего дебюта в 2018 году полноразмерный рамный внедорожник MG RX8 завоевал внимание автолюбителей благодаря своим характеристикам и доступной цене. Теперь MG RX8 официально доступен для заказа в России.

Согласно информации, опубликованной порталом «Китайские автомобили», цены на MG RX8 в России стартуют от 4 190 000 рублей. Это делает его чуть более доступным, чем Tank 300, стоимость которого варьируется от 4 299 000 до 4 899 000 рублей, но дороже Oting Paladin (3 799 000–4 499 000 рублей). В России новинка представлена в двух комплектациях: Grand Deluxe и Black Edition. Обе версии имеют схожее оснащение, но отличаются деталями отделки и внешнего вида.

MG RX8
MG RX8
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MG RX8 – это впечатляющий внедорожник, длина которого превышает 4,9 метра, а колесная база составляет 2,85 метра. Такой размер обеспечивает не только просторный салон, но и высокую устойчивость на дороге. Внешний вид автомобиля подчеркивают 18-дюймовые диски, рейлинги на крыше и стильные линии кузова, создающие современный и динамичный облик.

Салон MG RX8 рассчитан на семь мест. Посадочная формула 2+3+2 обеспечивает комфорт для всех пассажиров. В качестве мультимедийной системы используется 10-дюймовый дисплей, поддерживающий Apple CarPlay и Android Auto. Багажник вмещает 2178 литров груза.

MG RX8
MG RX8

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Под капотом MG RX8 установлен двухлитровый турбомотор мощностью 220 л. с., который работает в паре с шестидиапазонным автоматом. Внедорожник имеет подключаемый полный привод: по умолчанию он заднеприводный, но в сложных условиях можно принудительно подключить передний мост. Дорожный просвет в 202 миллиметра позволяет уверенно передвигаться по различным типам местности, что делает RX8 подходящим как для городских поездок, так и для приключений на природе.

Комплектация Grand Deluxe выделяется боковой подножкой и хромированными акцентами в экстерьере, а также салоном, обшитым коричневой экокожей. В свою очередь, Black Edition отличается затемненными деталями отделки.

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Источник: Китайские автомобили

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Лежнин Роман
Фото:MG
Количество просмотров 21709
07.12.2024 
Фото:MG
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