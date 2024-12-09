Владельцы стали бережнее относиться к своим автомобилям – в чем причина?

Fit Service: средний чек на обслуживание и ремонт машин в 2024-м вырос на 16-26%

Средний чек на обслуживание и ремонт автомобилей в 2024 году вырос на 16-26% по сравнению с прошлым годом, сообщает сеть автосервисов Fit Service.

Основными причинами увеличения затрат стало удорожание работ и запчастей, а также изменение подхода водителей к обслуживанию машин. В этом году автомобилисты стали более тщательно готовить свои автомобили к зимнему сезону, что также сказалось на увеличении числа обращений в сервисы в сентябре.

Эксперты отмечают, что владельцы автомобилей реже меняют машины, предпочитая чинить старые. Это связано с ростом цен на новые автомобили и сложностями с автокредитованием. В результате срок эксплуатации машин в России увеличился до 7 лет, а пробеги снизились. Водители чаще выполняют регламентные работы вовремя или даже раньше времени, что также повышает расходы на обслуживание.

Наибольший рост спроса наблюдается на услуги по установке защиты двигателя (+56%), диагностике электрооборудования (+31%) и обслуживанию суппортов (+36%). Современные автомобили становятся более технологичными, что требует высококвалифицированных специалистов и дорогостоящих запчастей. В результате стоимость ремонта и обслуживания растет.

На рост среднего чека влияет и тенденция увеличения интереса к подержанным автомобилям. Эксперты называют покупку автомобиля на вторичке экономически целесообразным решением, потому что новый автомобиль теряет около 20–30% от изначальной стоимости уже после непродолжительной эксплуатации.

Спрос на подержанные автомобили также влияет на рынок автосервисов. Старые машины требуют большего ремонта и технического обслуживания, что увеличивает расходы автовладельцев.

Также стоит отметить, что увеличившаяся нагрузка на сервисные центры и дефицит специалистов способствуют росту цен на услуги.

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Источник: «Известия»