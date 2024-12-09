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Квадратный снаружи, изогнутый внутри: показали дизайн нового поколения Hyundai Palisade

Hyundai Palisade нового поколения стал длиннее, и в нем появилось больше кнопок

Hyundai поделилась рендерами семиместного Palisade второго поколения. В Корее автомобиль получит, в том числе, и девятиместное исполнение.

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В новом поколении Palisade Hyundai сделала упор на «квадратность».

Флагманский семейный кроссовер с бензиновыми двигателями выглядит более угловатым и поставлен на 21-дюймовые колеса с большим количеством спиц.Передняя часть массивная, с огромной горизонтальной решеткой, окруженной столбиками фар, при этом планки решетки словно переходят в фары.

Новый Hyundai Palisade показали на тизерах
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Не называя цифр, Hyundai заявляет, что передний свес немного короче, чем раньше. Колесная база длиннее, поэтому расстояние между осями больше, чем у предыдущей модели, там оно составляло 2900 миллиметров.

Внутри Palisade попытались создать «премиальное жилое пространство», поэтому дизайн интерьера был вдохновлен мебелью гостиной. Приборная панель устремляется вниз по краям, а экраны по 12,3 дюйма каждый встроены в панель, а не прикреплены сверху. И это неплохо, как как они не загораживают обзор.

Селектор передач перенесен с центральной консоли на рулевую колонку.

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Palisade – это последняя модель Hyundai, которая отказалась от значка H на рулевом колесе. Вместо этого четыре точки обозначают букву «H» в азбуке Морзе.

Hyundai не сообщила, когда планирует подробнее рассказать о новом Palisade, какие у него будут варианты силовых установок или сколько он будет стоить.

Есть сведения, что Palisade, наконец-то, оснастят гибридной силовой установкой.

Источник: The Drive

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Алексеева Елена
Количество просмотров 335
09.12.2024 
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