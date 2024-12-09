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Как найти недорогую иномарку на вторичке – есть надежные варианты

Автоэксперт Ковалев назвал топ-5 надежных автомобилей с пробегом до ₽500 тысяч

Самым практичным и надежным автомобилем на вторичном рынке по цене до 500 тыс. рублей является Volkswagen Polo IV поколения, с наличием запчастей на который не будет проблем. Об этом рассказал автоэксперт Александр Ковалев.

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«В нижней части такого рейтинга можно разместить Mercedes-Benz E-Class W210. Модель отличается надежностью, но на рынке их осталось немного, и найти достойный экземпляр крайне сложно. Следом стоит назвать BMW 5 Series E39, который, несмотря на свою легендарность, потребует тщательной диагностики перед покупкой», – рассказал эксперт.

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Еще одним вариантом в таком ценовом диапазоне является Audi A4 B5, у модели оцинкованный кузов, выносливый силовой агрегат и широкий выбор моторов. Но автомобиль возрастом порядка 25 лет потребует затрат на обслуживание, предупредил Ковалев. Более молодым и менее дорогим в эксплуатации является Volkswagen Passat B5.

«Его обслуживание обходится дешевле, чем у премиальных моделей, а общий уровень надежности остается на хорошем уровне. А самым практичным выбором в данной ценовой категории станет "скучный", но проверенный Volkswagen Polo IV поколения», – подчеркивает специалист.

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Это надежный автомобиль с неприхотливыми агрегатами и доступными запчастями. Такой вариант будет самым оптимальным выбором среди недорогих немецких машин, подытожил Ковалев.

Mercedes-Benz E-Class W210
Volkswagen Polo
Volkswagen Passat B5
BMW 5 Series E39
Audi A4 B5
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: rg.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:«За рулем» | VW | Wikimedia | BMW
Количество просмотров 2446
09.12.2024 
Фото:«За рулем» | VW | Wikimedia | BMW
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