В автомобилях Honda обнаружили серьезную опасность

Компания Honda отзовет модели Pilot и Passport из-за риска возгорания

Японский автопроизводитель Honda отзовет для ремонта 200 тыс. машин Pilot и Passport. Отзыв произведут по причине заводского дефекта трубок заливной горловины бензобака. При аварии они могут разъединиться, произойдет утечка топлива и пожар.

О потенциальной проблеме компания была извещена 13 мая этого года, когда получила первую гарантийную претензию, связанную с указанной проблемой. Дилер уведомил Honda о возможной проблеме в ходе проведения предпродажной подготовки.

Дилерам марки придется проверить все отзываемые машины и исправить дефект.

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Источник: motor1.com