В автомобилях Honda обнаружили серьезную опасность
Компания Honda отзовет модели Pilot и Passport из-за риска возгорания
Японский автопроизводитель Honda отзовет для ремонта 200 тыс. машин Pilot и Passport. Отзыв произведут по причине заводского дефекта трубок заливной горловины бензобака. При аварии они могут разъединиться, произойдет утечка топлива и пожар.
О потенциальной проблеме компания была извещена 13 мая этого года, когда получила первую гарантийную претензию, связанную с указанной проблемой. Дилер уведомил Honda о возможной проблеме в ходе проведения предпродажной подготовки.
Дилерам марки придется проверить все отзываемые машины и исправить дефект.
Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: motor1.com
Фото:Unsplash
132
09.12.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0
Отзывы о Honda Pilot
К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!