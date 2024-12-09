#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Hummer H2
17 декабря
В России продают новый Hummer, 16 лет простоявший в гараже: известна цена
В России появился в продаже Hummer H2 2008 г....
Штрафы с камер за отсутствие ОСАГО – они уже приходят!
17 декабря
Штрафы с камер за отсутствие ОСАГО – они уже приходят!
Ксения Панфилова: Штраф с камеры за езду без...
В топ-10 SUV на рынке России в 2024 году вошли 3 отечественных модели
17 декабря
В топ-10 SUV на рынке России в 2024 году вошли 3 отечественных модели
Автостат Инфо: доля кроссоверов и внедорожников...

В автомобилях Honda обнаружили серьезную опасность

Компания Honda отзовет модели Pilot и Passport из-за риска возгорания

Японский автопроизводитель Honda отзовет для ремонта 200 тыс. машин Pilot и Passport. Отзыв произведут по причине заводского дефекта трубок заливной горловины бензобака. При аварии они могут разъединиться, произойдет утечка топлива и пожар.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Лада Веста 1.8 против недорогих китайских седанов — большой тест

О потенциальной проблеме компания была извещена 13 мая этого года, когда получила первую гарантийную претензию, связанную с указанной проблемой. Дилер уведомил Honda о возможной проблеме в ходе проведения предпродажной подготовки.

Дилерам марки придется проверить все отзываемые машины и исправить дефект.

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: motor1.com

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 132
09.12.2024 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Honda Pilot

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв