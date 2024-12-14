Элегантное решение Toyota — полезная встроенная функция для внедорожника

В оснащение Toyota Tacoma Trailhunter входит встроенный бортовой компрессор

Пикапы Toyota пользуются большой популярностью у любителей бездорожья.

Новый Tacoma Trailhunter имеет на борту множество приятных мелочей, таких как дополнительное светодиодное освещение, панели Molle по бокам спортивной дуги, но есть и еще одна очень полезная функция – бортовой воздушный компрессор.

Снижение давления в шинах – это прекрасный способ улучшить сцепление как на камнях, так и на песке, но вам также нужно подкачать их обратно, прежде чем вы вернетесь на асфальт. Многие внедорожники имеют отдельный манометр для измерения давления в шинах и компрессор для этой цели, и хотя это нормально, это еще два предмета, которые вам нужно купить и для которых нужно освободить место. Встроенный компрессор Trailhunter – более элегантное решение.

Под откидной панелью с левой стороны кузова есть кнопки для установки целевого давления в шинах или для вызова пользовательских предустановок, все из которых отображаются на небольшом экране дисплея. Рядом с ним находится разъем для шланга. За панелью с противоположной стороны кузова предусмотрено место для хранения спирального шланга, который дотянется до всех четырех колес пикапа. Хотя вы можете использовать воздушный шланг со стандартными фитингами. Сам компрессор спрятан внутри.

Вы можете подключить шланг как для выпуска воздуха из шин, так и для их последующего накачивания.

Хотя бортовой компрессор является стандартным для версии Trailhunter, он доступен для других версий Tacoma, но уже в качестве дополнительного аксессуара.

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Источник: Motor1