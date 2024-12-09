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В Россию вернулся надежный компактный кроссовер: он дешевле «китайцев»

В России появился в продаже кроссовер Honda CR-V по цене 3,1 млн рублей

Кроссовер Honda CR-V продолжают поставлять в Россию по параллельным каналам. Сейчас его цена начинается от от 3 100 000 рублей.

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За столько новый CR-V 2024 г. в. привезет под заказ компания из Находки. Он будет оснащен 1,5-литровым 193-сильным бензиновым турбодвигателем, привод передний. Также уточняется, что цена указана «под ключ».

«Китайцы» того же класса стоят дороже. Так, Geely Atlas с передним приводом предлагается по цене от 3 474 190 рублей, а Jaecoo J7 в средней комплектации стоит от 3 139 900 рублей.

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Компания из Владивостока готова доставить аналогичный бензиновый Honda CR-V за 3 700 000 рублей, в российской столице его предлагают из наличия за 4 090 000 рублей, а в Хабаровске обещают привезти под заказ за 4 170 000 рублей.

Honda CR-V
Honda CR-V

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Honda
Количество просмотров 5635
09.12.2024 
Фото:Honda
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-1

Отзывы о Honda CR-V (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Honda CR-V  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
я не нашел
Недостатки:
сплошное г за такие деньги!
Комментарий:
недаром продажи 100 штук в месяц, трудно найти полных идиотов.
-27