В Россию вернулся надежный компактный кроссовер: он дешевле «китайцев»

В России появился в продаже кроссовер Honda CR-V по цене 3,1 млн рублей

Кроссовер Honda CR-V продолжают поставлять в Россию по параллельным каналам. Сейчас его цена начинается от от 3 100 000 рублей.

За столько новый CR-V 2024 г. в. привезет под заказ компания из Находки. Он будет оснащен 1,5-литровым 193-сильным бензиновым турбодвигателем, привод передний. Также уточняется, что цена указана «под ключ».

«Китайцы» того же класса стоят дороже. Так, Geely Atlas с передним приводом предлагается по цене от 3 474 190 рублей, а Jaecoo J7 в средней комплектации стоит от 3 139 900 рублей.

Компания из Владивостока готова доставить аналогичный бензиновый Honda CR-V за 3 700 000 рублей, в российской столице его предлагают из наличия за 4 090 000 рублей, а в Хабаровске обещают привезти под заказ за 4 170 000 рублей.

Honda CR-V

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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Источник: «Автоновости дня»