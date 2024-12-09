Ищете хороший и дешевый бизнес-седан 2024 года выпуска — список из 10 моделей

Назван топ-10 самых дешевых бизнес-седанов в России по цене от 2 млн рублей

Dongfeng Shine Max возглавил топ-5 самых дешевых бизнес-седанов в России. Такую модель из Китая можно найти на рынке всего за 2,099 млн. рублей (с учетом прямой выгоды).

Автомобиль оснащен бензиновым турбомотором объемом 1,5 л мощностью 190 л.с., в паре с ним работает 7-ступенчатой роботизированная коробка передач, привод – передний. Уже в «базе» заявлены светодиодная оптика, круиз-контроль, камера заднего вида с парктрониками, мультируль, медиасистема с 10,25-дюймовым экраном, панорамная крыша с люком, обогрев передних сидений и климат-контроль с воздуховодами для пассажиров второго ряда.

FAW Bestune B70 в кузове лифтбек можно купить на рынке РФ за 2,374 млн. рублей. У автомобиля два силовых агрегата на выбор. В «базе»: 1,5-литровая турбо-«четверка» мощностью 160 л.с. в связке с 7-тупенчатой роботизированной трансмиссией, или 2,0-литровый 217-сильный турбомотор с классическим 6-ступенчатым автоматом от Aisin.

В списке оснащения: светодиодная оптика, 7-дюймовая цифровая приборная панель, мультируль, информационно-развлекательная система с 12,3-дюймовым дисплеем, панорамная крыша, круиз-контроль и задние парктроники. Салон и руль отделаны кожей, подогрев передних сидений.

Venucia D60 Plus – под капотом этого седана за 2,54 млн. рублей стоит атмосферник Nissan объемом 1,6 л мощностью 122 л.с., он работает в паре с бесступенчатым вариатором. Автомобиль получил кожаные сиденья премиум-класса, климат-контроль, круиз-контроль и большой набор различных систем в помощь водителю.

Changan Lamore – этот седан бизнес-класса называют одной из лучших альтернатив Toyota Camry. Цена на него стартует от 2,589 млн. рублей, силовой агрегат представлен динамичным турбомотором объемом 1,5 л мощностью 166 л.с. в сочетании с 7-ступенчатым роботом. Из опций: полностью светодиодные фары, 16-дюймовые литые колесные диски, две подушки безопасности, системы ABS, ESP, EBD, ESC, аудиосистема с двумя динамиками, водительское кресло с шестипозиционной регулировкой, USB-порт для зарядки гаджетов и многое другое.

Lada Aura – этот седан бизнес-класса создан с акцентом на дополнительный комфорт пассажиров второго ряда сидений. Цена стартует от 2,599 млн. рублей. За эти деньги покупатель получит 16-клапанный мотор 1,8 Evo класса Евро-5 мощностью 122 л.с. и АКП.

Уже в «базе» заявлены: светодиодная оптика, система мониторинга слепых зон, камеру заднего вида с динамической разметкой, мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, полный пакет теплых опций.

Также в рейтинг вошли бизнес-седаны Chery Arrizo 8, MG 6, Geely Preface, Hongqi H5, Voyah Passion.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: avtonovostidnya.ru