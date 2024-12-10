Стало известно, какие машины стояли в гараже президента Сирии

В гараже Башара Асада обнаружили около полусотни элитных автомобилей

Как стало известно 8 декабря, вооруженная сирийская оппозиция захватила Дамаск. Повстанцы, практически не встретившие сопротивления на пути в столицу, объявили о падении режима Башара Асада. Сообщается, что жители праздновали прибытие оппозиционных формирований, а военные регулярной армии бежали из столицы еще накануне. Правительство объявило о капитуляции, премьер-министр аль-Джалали договорился о сотрудничестве с лидером боевиков.

Президент Башар Асад покинул страну, его местонахождение некоторое время было неизвестно. 9 декабря появились сообщения о том, что Асад вместе с семьей прибыл в Москву. Тем временем в Дамаске повстанцы добрались до дворцового гаража и один из них снял оттуда видео, быстро завирусившееся в соцсетях.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Дворец главы Сирии захвачен. Подобную картину мы видели не раз. Люди гуляют по резиденции президента, некоторые выносят из дворца мебель и другие вещи. Мародерство в чистом виде. Добрались и до автомобилей.

В огромном гараже Асада – около полусотни автомобилей. Простеньких машин там нет – преимущественно Мерседесы, Кадиллаки, Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin…

Народ в шоке. Есть, чем поживиться. Половину просто изничтожат, как это часто бывает, половину растащат. Как бы народное достояние... Асад вместе с семьей прилетел в Москву, где ему предоставили убежище из гуманитарных соображений. Теперь у него будет возможность поездить на других автомобилях.

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Источник: Lenta.ru, Максим Кадаков, Южный автомобиль