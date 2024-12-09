#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Hummer H2
17 декабря
В России продают новый Hummer, 16 лет простоявший в гараже: известна цена
В России появился в продаже Hummer H2 2008 г....
Штрафы с камер за отсутствие ОСАГО – они уже приходят!
17 декабря
Штрафы с камер за отсутствие ОСАГО – они уже приходят!
Ксения Панфилова: Штраф с камеры за езду без...
В топ-10 SUV на рынке России в 2024 году вошли 3 отечественных модели
17 декабря
В топ-10 SUV на рынке России в 2024 году вошли 3 отечественных модели
Автостат Инфо: доля кроссоверов и внедорожников...

Японский автоконцерн на фоне банкротства намерен увеличить продажи авто в три раза

Переживающий сложные времена Nissan презентовал обновленный кроссовер Murano

Несмотря на финансовые трудности, японский автоконцерн Nissan презентовал первый серийный образце обновленного кроссовера Murano.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Лада Веста 1.8 против недорогих китайских седанов — большой тест

Старт продаж на североамериканском рынке запланирован на начало 2025 года, и в руководстве производителя надеются, что продажи новинки вырастут в три раза. В настоящее время на рынке США и Канады ежемесячно реализуется порядка 1900 экземпляров этой модели, в планах Nissan достичь показателя в 6700 единиц в месяц.

Murano получил улучшенную подвеску, увеличенные габариты, базовая версия имеет передний привод, все остальные модификации оснащены полным приводом с блокировкой дифференциала в задней части. Если Nissan удержит цены на приемлемом уровне, то сможет увеличить продажи в несколько раз. Продажи модели, предшествующей обновленному Murano, за девять месяцев достигли только 14,4 тыс. на американском рынке и 2,7 тыс. – в Канаде.

Nissan Murano
Nissan Murano
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: usa.nissannews.com

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Nissan
Количество просмотров 489
09.12.2024 
Фото:Nissan
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Nissan Murano (10)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Nissan Murano  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Эргономика, круговой обзор
Недостатки:
Маленький багажник
Комментарий:
Чувствую себя очень комфортно. Отличная рулежка и устойчивость на дороге, хороший круговой обзор и контроль слепых зон. Эргономика на высшем уровне, просто кайф от вождения. Багажник не сильно большой, учитывая габариты, но если сложить сидения, получается вполне норм.
+2