Японский автоконцерн на фоне банкротства намерен увеличить продажи авто в три раза

Переживающий сложные времена Nissan презентовал обновленный кроссовер Murano

Несмотря на финансовые трудности, японский автоконцерн Nissan презентовал первый серийный образце обновленного кроссовера Murano.

Старт продаж на североамериканском рынке запланирован на начало 2025 года, и в руководстве производителя надеются, что продажи новинки вырастут в три раза. В настоящее время на рынке США и Канады ежемесячно реализуется порядка 1900 экземпляров этой модели, в планах Nissan достичь показателя в 6700 единиц в месяц.

Murano получил улучшенную подвеску, увеличенные габариты, базовая версия имеет передний привод, все остальные модификации оснащены полным приводом с блокировкой дифференциала в задней части. Если Nissan удержит цены на приемлемом уровне, то сможет увеличить продажи в несколько раз. Продажи модели, предшествующей обновленному Murano, за девять месяцев достигли только 14,4 тыс. на американском рынке и 2,7 тыс. – в Канаде.

Nissan Murano

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: usa.nissannews.com