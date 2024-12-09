Японский автоконцерн на фоне банкротства намерен увеличить продажи авто в три раза
Несмотря на финансовые трудности, японский автоконцерн Nissan презентовал первый серийный образце обновленного кроссовера Murano.
Старт продаж на североамериканском рынке запланирован на начало 2025 года, и в руководстве производителя надеются, что продажи новинки вырастут в три раза. В настоящее время на рынке США и Канады ежемесячно реализуется порядка 1900 экземпляров этой модели, в планах Nissan достичь показателя в 6700 единиц в месяц.
Murano получил улучшенную подвеску, увеличенные габариты, базовая версия имеет передний привод, все остальные модификации оснащены полным приводом с блокировкой дифференциала в задней части. Если Nissan удержит цены на приемлемом уровне, то сможет увеличить продажи в несколько раз. Продажи модели, предшествующей обновленному Murano, за девять месяцев достигли только 14,4 тыс. на американском рынке и 2,7 тыс. – в Канаде.
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Источник: usa.nissannews.com