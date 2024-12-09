Нам нужна ваша машина: россиян обяжут предоставлять свой автомобиль спецслужбам

Правительство РФ разрешило использовать машины россиян для борьбы с терроризмом

Правительство РФ одобрило проект закона о возможности использования транспортных средств, принадлежащих гражданам РФ и юрлицам, с целью обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом в рамках введенного режима контртеррористической операции (КТО). Об этом говорится в проекте отзыва кабмина.

Теперь в статью закона «О противодействии терроризму» внесут соответствующие поправки.

«Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе. Правительство РФ поддерживает законопроект», – говорится в проекте отзыва.

Согласно действующим нормам, на территориях, где введен режим КТО, на период проведения операции допускается использование транспортных средств и самоходных машин, принадлежащих организациям, а также физическим лицам, «для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей».

Согласно новым нормам, такой транспорт может быть использован «для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом». Кроме того, законопроект предлагает сохранить действующее сегодня положение.

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Источник: tass.ru