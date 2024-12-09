Бестселлер российского авторынка стал дороже: известна цена

В России кроссовер Haval Jolion подорожал на 50 тысяч рублей во всех версиях

Самый популярный в РФ кроссовер Haval Jolion стал дороже во всех комплектациях на 50 тысяч рублей. Теперь его базовая версия стоит от 2 049 000 рублей. Комплектаций, как и ранее, четыре.

В РФ кроссовер предлагается с мотором 1.5 литра мощностью 105 л.с. в переднеприводном исполнении и мощностью 110 л.с. в версии 4WD. В базе Jolion оснащается 5-ступенчатой МКП, в других вариантах предусмотрен 7-ступенчатый робот.

Переднеприводные Джолионы стоят от 2 049 000 до 2 549 000 рублей, цены на Jolion 4WD лежат в диапазоне от 2 499 000 до 2 849 000 рублей.

Haval Jolion

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Источник: Quto