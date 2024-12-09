В Россию привезли новый немецкий кроссовер: известна цена
В России появился в продаже электрический кроссовер Volkswagen ID. Unyx за 5,25 млн рублей
В РФ появился в продаже немецкий кроссовер Volkswagen ID. Unyx. Автомобиль представлен на китайском рынке летом 2024 года.
Краснодарский дилер продает электрокар за 5 250 000 рублей без скидок и спецпредложений. Это заднеприводный купеобразный кроссовер с 231-сильной силовой установкой и запасом хода до 621 км.
Volkswagen ID. Unyx
Комплектация Ultra Long Battery Life включает светодиодную оптику и систему кругового обзора, панорамную крышу, несколько подушек безопасности и системы активной безопасности.
У машины есть русифицированное меню и голосовое управление.
Volkswagen ID. Unyx
Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Автоновости дня»
Фото:Volkswagen
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09.12.2024
Фото:Volkswagen
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