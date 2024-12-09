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В Россию привезли новый немецкий кроссовер: известна цена

В России появился в продаже электрический кроссовер Volkswagen ID. Unyx за 5,25 млн рублей

В РФ появился в продаже немецкий кроссовер Volkswagen ID. Unyx. Автомобиль представлен на китайском рынке летом 2024 года.

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Краснодарский дилер продает электрокар за 5 250 000 рублей без скидок и спецпредложений. Это заднеприводный купеобразный кроссовер с 231-сильной силовой установкой и запасом хода до 621 км.

Volkswagen ID. Unyx
Volkswagen ID. Unyx

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Комплектация Ultra Long Battery Life включает светодиодную оптику и систему кругового обзора, панорамную крышу, несколько подушек безопасности и системы активной безопасности.

У машины есть русифицированное меню и голосовое управление.

Volkswagen ID. Unyx
Volkswagen ID. Unyx

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 25790
09.12.2024 
Фото:Volkswagen
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