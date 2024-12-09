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Российский авторынок скоро рухнет: что готовит 2025 год

«Автостат»: авторынок России упадет на 20% в 2025 году

Эксперты агентства «Автостат» составили прогноз развития отечественного рынка автомобилей в 2025 году. Они предполагают, что продажи существенно снизятся, просадка ожидается до 20%.

Так, согласно базовому сценарию, продажи новых машин упадут на 10% (до 1,43 млн штук). Но негативные факторы могут обрушить рынок и до 1,27 млн единиц (-20%). И, напротив, под влиянием позитивных факторов рынок повторит результат 2024 года (1,59 млн шт.).

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Падение продаж авто в России в 2025 году может произойти на фоне повышенной инфляции, роста утильсбора, подорожания новых машин, роста ставок автокредитов.

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автостат

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 268
09.12.2024 
Фото:Depositphotos
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