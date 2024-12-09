Российский авторынок скоро рухнет: что готовит 2025 год

«Автостат»: авторынок России упадет на 20% в 2025 году

Эксперты агентства «Автостат» составили прогноз развития отечественного рынка автомобилей в 2025 году. Они предполагают, что продажи существенно снизятся, просадка ожидается до 20%.

Так, согласно базовому сценарию, продажи новых машин упадут на 10% (до 1,43 млн штук). Но негативные факторы могут обрушить рынок и до 1,27 млн единиц (-20%). И, напротив, под влиянием позитивных факторов рынок повторит результат 2024 года (1,59 млн шт.).

Падение продаж авто в России в 2025 году может произойти на фоне повышенной инфляции, роста утильсбора, подорожания новых машин, роста ставок автокредитов.

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автостат