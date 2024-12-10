Популярный и надежный кроссовер возродят — появится ли он в России

Автобренд Skoda намерен возродить серийное производство кроссовера Yeti

Автобренд из Чехии Skoda задумался о возрождении компактного кроссовера Yeti, который выпускался и в России в период с 2009 по 2018 годы. О планах поделился генеральный директор Skoda Клаус Зеллмер.

По его словам, он всегда оставался большим поклонником Skoda Yeti, при этом уточнил, что если модель и возродят, то она вряд ли появится на рынке Европы. В качестве страны для реализации кроссовера топ-менеджер назвал Индию.

Skoda Yeti

Отмечается, что продажи Skoda Yeti могут быть высокими по причине его популярности: за девять лет кроссовер разошелся тиражом 680 тысяч экземпляров. Модель отличалась от своих конкурентов конфигурацией сидений – их позаимствовали у Skoda Roomster. Высокая крыша объясняется тем, что второй ряд сидений установлен немного выше, чем первый. Благодаря этому у детей во время длительных поездок снижался стресс, потому что у них была возможность наблюдать происходящее за окном.

Skoda Yeti

На текущий момент нет окончательного решения о возобновлении производства Skoda Yeti. К тому же группа Volkswagen, в которую входит Skoda, переживает проблемы из-за забастовок персонала и решения руководства сократить сотрудников и закрыть заводы.

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Источник: newsyou.info