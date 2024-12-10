Стало известно, сколько электропикапов Tesla Cybertruck продано в России
«Автостат»: в России числится 20 пикапов Tesla Cybertruck
В общей сложности с мая по ноябрь текущего года в РФ привезли 20 электрических пикапов Tesla Cybertruck. Больше всего таких автомобилей привезли в последний месяц осени (8 штук). Tesla официально в Россию свои модели не возит, но они доступны по альтернативному импорту.
Первые продажи Cybertruck зарегистрированы в июне (2 единицы), больше всего таких пикапов было реализовано снова в ноябре (5 штук). Всего же в текущем году было реализовано 12 пикапов Tesla Cybertruck.
Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.
Tesla Cybertruck
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: «Автостат»
Фото:Unsplash
12
10.12.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0