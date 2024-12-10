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Стало известно, сколько электропикапов Tesla Cybertruck продано в России

«Автостат»: в России числится 20 пикапов Tesla Cybertruck

В общей сложности с мая по ноябрь текущего года в РФ привезли 20 электрических пикапов Tesla Cybertruck. Больше всего таких автомобилей привезли в последний месяц осени (8 штук). Tesla официально в Россию свои модели не возит, но они доступны по альтернативному импорту.

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Первые продажи Cybertruck зарегистрированы в июне (2 единицы), больше всего таких пикапов было реализовано снова в ноябре (5 штук). Всего же в текущем году было реализовано 12 пикапов Tesla Cybertruck.

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck

Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 12
10.12.2024 
Фото:Unsplash
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