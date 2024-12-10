Недорогую семиместную Toyota привезли в Россию – она дешевле «китайцев»

В РФ появились в продаже 7-местные компактвэны Toyota Veloz от 3,2 млн рублей

В Россию по параллельным каналам продолжают поставлять семиместный компактвэн Toyota Veloz. Самый дешёвый Veloz стоит 3,17 млн рублей. Новый автомобиль 2023 г. в. продает автосалон из Ярославля.

Toyota Veloz

В стоимость включены уплаченный утилизационный сбор и полный комплект документов, включающий в себя и СБКТС, и ЭПТС. У автомобиля есть ABS, EBD, ESP и восемь подушек безопасности, комбинированная отделка салона из черной эко-кожи и серой ткани, климат-контроль и многое другое.

Toyota Veloz

Под капотом авто 1,5-литровый мотор мощностью 106 л.с., вариатор, привод передний. Заявленный расход топлива равен в среднем 5-7 литров на 100 км.

Для сравнения, Chery Tiggo 8 Pro Max стоит от 3 370 000 рублей, а за Geely Okavango дилеры просят от 3 697 190 рублей.

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

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Источник: «Автоновости дня»