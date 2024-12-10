#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грузовик подмял под себя легковушку: подробности страшного ДТП
10 декабря
Грузовик подмял под себя легковушку: подробности страшного ДТП
В Карелии два человека погибли, еще трое...
Российский авторынок может «просесть» — названы сроки и цифры
10 декабря
Российский авторынок может «просесть» — названы сроки и цифры
Автостат: в следующем году авторынок России...
Changan Qiyuan
10 декабря
Другой дизайн и система вождения высочайшего уровня — скоро премьера кроссовера
В Сети показали тизер флагманского кроссовера...

Недорогую семиместную Toyota привезли в Россию – она дешевле «китайцев»

В РФ появились в продаже 7-местные компактвэны Toyota Veloz от 3,2 млн рублей

В Россию по параллельным каналам продолжают поставлять семиместный компактвэн Toyota Veloz. Самый дешёвый Veloz стоит 3,17 млн рублей. Новый автомобиль 2023 г. в. продает автосалон из Ярославля.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
Toyota Veloz
Toyota Veloz

Рекомендуем
Лада Веста 1.8 против недорогих китайских седанов — большой тест

В стоимость включены уплаченный утилизационный сбор и полный комплект документов, включающий в себя и СБКТС, и ЭПТС. У автомобиля есть ABS, EBD, ESP и восемь подушек безопасности, комбинированная отделка салона из черной эко-кожи и серой ткани, климат-контроль и многое другое.

Toyota Veloz
Toyota Veloz

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Под капотом авто 1,5-литровый мотор мощностью 106 л.с., вариатор, привод передний. Заявленный расход топлива равен в среднем 5-7 литров на 100 км.

Для сравнения, Chery Tiggo 8 Pro Max стоит от 3 370 000 рублей, а за Geely Okavango дилеры просят от 3 697 190 рублей.

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 9
10.12.2024 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0