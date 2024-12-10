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Другой дизайн и система вождения высочайшего уровня — скоро премьера кроссовера

В Сети показали тизер флагманского кроссовера Qiyuan от Changan перед премьерой

Китайский производитель Changan в преддверии официальной презентации флагманского кроссовера Qiyuan, которая состоится в текущем году, обнародовал в Сети официальный тизер новинки.

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На текущем этапе бренд не стал раскрывать технические характеристики – их опубликуют ближе к старту продаж, но уже сейчас очевидно, что в длину автомобиль составит не менее пяти метров, а его дизайн выполнен в абсолютно другом стиле.

Кузов получил прямую линию крыши, у автомобиля скрытые дверные ручки и ободы с низкой ветроустойчивостью для оптимизации аэродинамического сопротивления. Также Qiyuan C798 оснащен сквозными задними фонарями. Судя по лидару на крыше новинки, ожидается, что в помощь водителю установят интеллектуальную систему вождения высокого класса.

Changan Qiyuan
Changan Qiyuan
Changan Qiyuan
Changan Qiyuan

Источник: autohome.com.cn

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Светлана Тарасенко
Фото:Autohome
10.12.2024 
Фото:Autohome
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