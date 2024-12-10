До России доехал крутой мощный кроссовер — мы знаем, сколько он стоит

В России стартовали продажи 248-сильного кроссовера 4х4 Toyota Crown Kluger

Кроссовер Toyota Crown Kluger 2024 года выпуска привезли на рынок России по схеме параллельного импорта из Китая. Цена автомобиля составляет 6,4 млн рублей.

За эти деньги покупатель получит мощный кроссовер, оснащенный мотором объемом 2,0 л мощностью 248 л.с. В паре с ним работает 8-ступенчатая АКП, привод – полный. В списке оснащения заявлены: система заднего вида, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, функция старт-стоп и датчик света.

Габаритами кроссовер Crown Kluger больше, чем известный в РФ Toyota Highlander. Автомобиль отличается компактной решеткой радиатора, светодиодными фарами, выпуклым капотом, большими воздухозаборниками и рейлингами на крыше. В салоне два экрана: для цифровой приборной панели и для мультимедийной системы.

Toyota Crown Kluger

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Источник: sm.news