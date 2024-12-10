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До России доехал крутой мощный кроссовер — мы знаем, сколько он стоит

В России стартовали продажи 248-сильного кроссовера 4х4 Toyota Crown Kluger

Кроссовер Toyota Crown Kluger 2024 года выпуска привезли на рынок России по схеме параллельного импорта из Китая. Цена автомобиля составляет 6,4 млн рублей.

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За эти деньги покупатель получит мощный кроссовер, оснащенный мотором объемом 2,0 л мощностью 248 л.с. В паре с ним работает 8-ступенчатая АКП, привод – полный. В списке оснащения заявлены: система заднего вида, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, функция старт-стоп и датчик света.

Габаритами кроссовер Crown Kluger больше, чем известный в РФ Toyota Highlander. Автомобиль отличается компактной решеткой радиатора, светодиодными фарами, выпуклым капотом, большими воздухозаборниками и рейлингами на крыше. В салоне два экрана: для цифровой приборной панели и для мультимедийной системы.

Toyota Crown Kluger
Toyota Crown Kluger

Источник: sm.news

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | Toyota
Количество просмотров 12
10.12.2024 
Фото:Depositphotos | Toyota
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