Грузовик подмял под себя легковушку: подробности страшного ДТП
В Карелии два человека погибли, еще трое пострадали в аварии с большегрузом
В петрозаводском микрорайоне Ключевая случилась авария с участием грузовика и легковушки. Уточняется, что ДТП произошло вчера около десяти часов вечера.
Грузовик и легковая машина ехали во встречном направлении. Вдруг грузовик резко вильнул влево, выехал на встречку и подмял под себя легковушку. Затем большегруз по инерции протащил ее несколько метров.
В легковой машине находились пять человек. Водитель и один пассажир скончались на месте, троих госпитализировали. В грузовике никто не пострадал.
Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.
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Источник: Госавтоинспекция Карелии
Фото:МВД Медиа
10.12.2024
Фото:МВД Медиа
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