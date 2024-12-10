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Грузовик подмял под себя легковушку: подробности страшного ДТП
10 декабря
Грузовик подмял под себя легковушку: подробности страшного ДТП
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Грузовик подмял под себя легковушку: подробности страшного ДТП

В Карелии два человека погибли, еще трое пострадали в аварии с большегрузом

В петрозаводском микрорайоне Ключевая случилась авария с участием грузовика и легковушки. Уточняется, что ДТП произошло вчера около десяти часов вечера.

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Грузовик и легковая машина ехали во встречном направлении. Вдруг грузовик резко вильнул влево, выехал на встречку и подмял под себя легковушку. Затем большегруз по инерции протащил ее несколько метров.

В легковой машине находились пять человек. Водитель и один пассажир скончались на месте, троих госпитализировали. В грузовике никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

Источник: Госавтоинспекция Карелии

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
10.12.2024 
Фото:МВД Медиа
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