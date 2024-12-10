Грузовик подмял под себя легковушку: подробности страшного ДТП

В Карелии два человека погибли, еще трое пострадали в аварии с большегрузом

В петрозаводском микрорайоне Ключевая случилась авария с участием грузовика и легковушки. Уточняется, что ДТП произошло вчера около десяти часов вечера.

Грузовик и легковая машина ехали во встречном направлении. Вдруг грузовик резко вильнул влево, выехал на встречку и подмял под себя легковушку. Затем большегруз по инерции протащил ее несколько метров.

В легковой машине находились пять человек. Водитель и один пассажир скончались на месте, троих госпитализировали. В грузовике никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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Источник: Госавтоинспекция Карелии